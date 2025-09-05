एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड में अक्सर यह सवाल उठता है कि करोड़ों की कमाई करने के बावजूद कोई फिल्म फ्लॉप कैसे हो जाती है। सम्राट पृथ्वीराज, बच्चन पांडे और रनवे 34 जैसी बड़ी फिल्मों का यही हाल हुआ।

करोड़ों का बिज़नेस करने के बाद भी ये हिट नहीं मानी गईं। दरअसल, इसके पीछे बॉक्स ऑफिस का एक खास गणित काम करता है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।

फिल्म की लागत कैसे तय होती है?

किसी भी फिल्म की कुल लागत तीन हिस्सों से मिलकर बनती है-

1. मेकिंग कॉस्ट (फिल्म बनाने का खर्च)

2. प्रोडक्शन कॉस्ट (तकनीकी और अन्य खर्च)

3. प्रमोशन और मार्केटिंग खर्च

मान लीजिए किसी फिल्म की कुल लागत 100 करोड़ है, तो उम्मीद की जाती है कि पहले ही दिन यह लागत का लगभग 20% यानी 20 करोड़ रुपए कमा ले। अगर शुरुआत कमजोर रही तो आगे चलकर फिल्म के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।