Krrish 4 में ‘जादू’ की होगी वापसी? ऋतिक रोशन ने किया बड़ा खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क। नए साल के मौके पर ऋतिक रोशन ने ‘कृष 4’ को लेकर ऐसा संकेत दिया है, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। 1 जनवरी को इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान एक फैन ने उनसे जादू के बारे में सवाल किया। इस पर ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, 'यह एक राज है, आपको जल्द ही सब पता चल जाएगा। उम्मीद है सब अच्छा होगा। जादू का जन्मदिन भी आने वाला है।'

2003 में रिलीज हुई फिल्म ‘कोई… मिल गया’ आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती है। जादू और रोहित की दोस्ती से शुरू हुई यह कहानी ‘कृष’ और ‘कृष 3’ तक पहुंची, जहां रोहित का बेटा कृष्णा एक सुपरहीरो के रूप में सामने आया।

हालांकि, आगे की फिल्मों में जादू की मौजूदगी नहीं दिखी, लेकिन अब ‘कृष 4’ को लेकर फैंस के लिए एक बड़ी उम्मीद जगी है। ऋतिक के इस जवाब को फैंस जादू की वापसी का बड़ा इशारा मान रहे हैं।

फिर से ताजा होंगी ‘कोई… मिल गया’ की यादें

‘कृष’ फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2003 में ‘कोई… मिल गया’ से हुई थी। इसके बाद 2006 में ‘कृष’ और 2013 में ‘कृष 3’ आई। इन फिल्मों के जरिए कृष्णा मेहरा का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सुपरहीरोज में शामिल हो गया। जादू की मासूमियत और भावनात्मक जुड़ाव ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया था। यही वजह है कि फैंस लंबे समय से ‘कृष 4’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

‘कृष 4’ पर तेजी से आगे बढ़ रहा काम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘कृष 4’ फिलहाल प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है और इसकी स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है। खास बात यह है कि इस बार फिल्म का निर्देशन खुद ऋतिक रोशन करेंगे।

शूटिंग 2026 की शुरुआत या मध्य में शुरू होने की संभावना है, जबकि फिल्म के 2027 में रिलीज होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऋतिक पहले ही इसे आने वाले समय की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक बता चुके हैं।