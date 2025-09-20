मेरी खबरें
    'मैंने अभी तक दुख मनाना बंद नहीं किया है', सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 5 साल बाद रिया चक्रवर्ती की पोस्‍ट

    सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रेमिका रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में बताया कि कैसे उन्हें उनकी मृत्यु पर शोक मनाने की अनुमति नहीं थी और उन्होंने अभी भी अपनी शोक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। जुलाई 2020 में, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, गलत तरीके से रोकने और वित्तीय धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 10:24:24 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 10:31:19 PM (IST)
    सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का फाइल फोटो।

    एंटरटेनमेंट डेस्‍क। बॉलीवुड के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मृत्यु ने इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका दिया था। 14 जून, 2020 को राजपूत, 34, अपने बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए गए थे, जिससे व्यापक विवाद खड़ा हो गया था, और बाद में मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया गया था। सुशांत की तत्कालीन प्रेमिका रिया चक्रवर्ती को उनकी मृत्यु के बाद महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में इसे आत्महत्या करार दिया गया था, लेकिन जल्द ही इसने व्यापक विवाद खड़ा कर दिया, जिससे केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कई जांच की गईं। हाल ही में, एमटीवी रोडीज स्टार ने बताया कि कैसे उन्हें केदारनाथ अभिनेता के निधन पर शोक मनाने की भी अनुमति नहीं थी।

    एनडीटीवी के साथ बातचीत में, रिया ने कहा, "मुझे शोक मनाने की अनुमति नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि मेरी शोक प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि मैंने शोक मनाना बंद कर दिया है... मैं आज अपने दुख को निजी रखना चाहूंगी। मैं अपेक्षाकृत खुश हूं।" जुलाई 2020 में, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, गलत तरीके से रोकने और वित्तीय धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की।

    इस प्राथमिकी ने रिया और उनके परिवार की गहन कानूनी जांच की शुरुआत की। अगस्त 2020 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिया और उनके भाई से सुशांत की मौत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर पूछताछ की। उस महीने के अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने कथित ड्रग लिंक की जांच शुरू कर दी।

    • 8 सितंबर, 2020 को, रिया को एनसीबी ने सुशांत के लिए कथित तौर पर ड्रग्स खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया था और 7 अक्टूबर, 2020 को जमानत मिलने से पहले लगभग एक महीना न्यायिक हिरासत में बिताया था।

    • चल रहे मामलों के दौरान, रिया ने सुशांत की बहनों और एक डॉक्टर से जुड़े फर्जी मेडिकल नुस्खों का आरोप लगाते हुए एक जवाबी प्राथमिकी दर्ज की।

    • कई एजेंसियों द्वारा की गई जांच वर्षों तक जारी रही, जिसमें रिया को तीव्र सार्वजनिक और मीडिया जांच का सामना करना पड़ा।

    • अंततः, 22 मार्च, 2025 को सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देते हुए मामला बंद कर दिया। एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला कि सुशांत की मौत आत्महत्या थी और किसी भी तरह की गड़बड़ी से इंकार किया।

