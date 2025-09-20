एंटरटेनमेंट डेस्‍क। बॉलीवुड के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मृत्यु ने इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका दिया था। 14 जून, 2020 को राजपूत, 34, अपने बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए गए थे, जिससे व्यापक विवाद खड़ा हो गया था, और बाद में मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया गया था। सुशांत की तत्कालीन प्रेमिका रिया चक्रवर्ती को उनकी मृत्यु के बाद महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में इसे आत्महत्या करार दिया गया था, लेकिन जल्द ही इसने व्यापक विवाद खड़ा कर दिया, जिससे केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कई जांच की गईं। हाल ही में, एमटीवी रोडीज स्टार ने बताया कि कैसे उन्हें केदारनाथ अभिनेता के निधन पर शोक मनाने की भी अनुमति नहीं थी।

एनडीटीवी के साथ बातचीत में, रिया ने कहा, "मुझे शोक मनाने की अनुमति नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि मेरी शोक प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि मैंने शोक मनाना बंद कर दिया है... मैं आज अपने दुख को निजी रखना चाहूंगी। मैं अपेक्षाकृत खुश हूं।" जुलाई 2020 में, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, गलत तरीके से रोकने और वित्तीय धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की।