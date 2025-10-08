India’s Richest YouTuber: ये हैं भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर, कमाई में भुवन बाम और समय रैना को भी पछाड़ा

एंटरटेनमेंट डेस्क। जब भी भारत के टॉप यूट्यूबर्स की बात होती है, तो दिमाग में भुवन बाम, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और ध्रुव राठी जैसे नाम सबसे पहले आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सबको पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे अमीर यूट्यूबर कोई और है?
हाल ही में आई एक रिपोर्ट में इंडिया के सबसे अमीर यूट्यूबर की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कॉमेडियन तन्मय भट्ट (Tanmay Bhat) ने पहला स्थान हासिल किया है। आइए जानते हैं कौन हैं ये यूट्यूबर और कितनी है उनकी नेटवर्थ।
कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर तन्मय भट्ट ने भारत के सभी बड़े यूट्यूबर्स को पछाड़ते हुए टॉप स्थान हासिल किया है। टेक इन्फॉर्मर की रिपोर्ट के अनुसार, तन्मय भट्ट की कुल नेटवर्थ 665 करोड़ रुपये है। इस लिस्ट में उन्होंने समय रैना, भुवन बाम, रणवीर इलाहाबादिया और ध्रुव राठी जैसे नामों को पीछे छोड़ दिया है।
रिपोर्ट सामने आने के बाद तन्मय भट्ट ने मज़ाकिया अंदाज में कहा, 'भाई, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं यूट्यूब मेंबरशिप बीच में नहीं रखता।' उनकी इस बात पर फैंस भी जमकर मज़े ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा - 'तन्मय भाई, अगर आपके पास 665 करोड़ हैं तो एक-दो करोड़ मेरे मुंह पर फेंक दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा।'
1. तन्मय भट्ट - 665 करोड़ रुपये
2. टेक्निकल गुरुजी (गौरव चौधरी) - 356 करोड़ रुपये
3. समय रैना - 140 करोड़ रुपये
4. कैरी मिनाटी (अजय नागर) - 131 करोड़ रुपये
5. भुवन बाम (BB Ki Vines) - 122 करोड़ रुपये
टॉप 5 के बाद जिन यूट्यूबर्स ने इस लिस्ट में जगह बनाई है, वे हैं -
6. अमित भड़ाना - 80 करोड़ रुपये
7. ट्रिगर्ड इंसान - 65 करोड़ रुपये
8. ध्रुव राठी - 60 करोड़ रुपये
9. रणवीर इलाहाबादिया (BeerBiceps) - 58 करोड़ रुपये
10. सौरव जोशी - 50 करोड़ रुपये