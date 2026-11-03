एंटरटेनमेंट डेस्क। हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बावजूद इसकी प्रोडक्शन टीम में मतभेद उभरने से नहीं रुकी है। नीम करोली बाबा पर बनी भक्ति बायोपिक, जो Rs 2 करोड़ के बजट में बनी थी और जिसने कथित तौर पर दुनिया भर में Rs 452.86 करोड़ की कमाई की है।
अब इसके मेकर्स के बीच असहमति के केंद्र में है। इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि फिल्म को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है और इसका बिजनेस कौन संभाल सकता है, अब टीम के दो सदस्यों ने एक ऑफिशियल पब्लिक नोटिस जारी किया है।
नम्रता जी सिंह और डायरेक्टर डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने स्वंभू मीडिया नेटवर्क के जरिए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें फिल्म के राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन अरेंजमेंट के बारे में बताया गया है।
उन्होंने खुद को कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बताया है और साफ किया है कि फिल्म की पब्लिसिटी, मार्केटिंग, अवॉर्ड्स और पार्टनरशिप को संभालने के लिए कौन ऑथराइज्ड है।
सोमवार, 2 नवंबर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया यह स्टेटमेंट इस लाइन से शुरू होता है, “हनुमान अंश का एक ऑथराइज़्ड चैनल है।” इसमें उन रिपोर्ट्स पर भी बात की गई है जिनमें कहा गया है कि कुछ लोग फिल्म के राइट्स से डील करने का अधिकार होने का दावा कर रहे हैं।
नोट में लिखा है, “कंपनी को पता है कि एक व्यक्ति खुद को फिल्म के राइट्स से डील करने के लिए ऑथराइज़्ड बता रहा है। किसी भी व्यक्ति के पास वह अथॉरिटी नहीं है।
इसमें यह भी साफ़ किया गया है कि फिल्म के थिएट्रिकल, स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्ट, म्यूज़िक, गेमिंग और लाइसेंसिंग राइट्स, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर, प्रोड्यूसर्स के बीच साइन किए गए एग्रीमेंट्स के हिसाब से हैंडल किए जाएंगे। नम्रता और विशाल को कंपनी की तरफ से पब्लिक रिलेशन्स, मार्केटिंग, अवार्ड्स और पार्टनरशिप्स को मैनेज करने के लिए ज़िम्मेदार लोगों के तौर पर बताया गया है।
स्टेटमेंट में फिल्म से जुड़ी इंडिपेंडेंट डीलिंग्स के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है। “किसी भी पार्टी को अकेले फिल्म में डील करने का अधिकार नहीं है। ऐसी कोई भी डीलिंग इनवैलिड है और कंपनी या प्रोड्यूसर्स के लिए बाइंडिंग नहीं है। इस प्रोसेस के बाहर किया गया कोई भी स्टेटमेंट, अवार्ड क्लेम या बिज़नेस अरेंजमेंट कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।”
मेकर्स ने कास्ट और क्रू मेंबर्स से यह भी कहा है कि फिल्म के बारे में बात करने या इंटरव्यू, पॉडकास्ट, पब्लिक इवेंट्स, प्रमोशनल गैदरिंग और दूसरे प्लेटफॉर्म पर इसे रिप्रेजेंट करने से पहले ऑफिशियल कम्युनिकेशन टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें।
आखिर में, स्टेटमेंट में यह साफ किया गया है कि फिल्म के क्रेडिट्स वैसे ही रहेंगे जैसे उसके ऑफिशियल क्रेडिट्स में बताए गए हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंटरनेशनल सेल्स एजेंट्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और दूसरे इंडस्ट्री पार्टनर्स से भी कहा गया है कि वे किसी भी बिजनेस से जुड़े कम्युनिकेशन के लिए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स से कॉन्टैक्ट करें।
हालांकि, नोट में यह भी साफ किया गया है कि फिल्म के चार प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके नाम नम्रता जी सिंह, डॉ. विशाल चतुर्वेदी, रागिनी सोना और अनुप्रिया नागर हैं, और राइट्स जॉइंटली रखे गए हैं। इसमें आगे कहा गया है, “प्रोडक्शन एग्रीमेंट के तहत, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिसिटी, अवॉर्ड्स, पार्टनरशिप और राइट्स पर फैसलों के लिए चारों प्रोड्यूसर्स की मंजूरी की जरूरत होती है और ये सिर्फ कंपनी के ऑथराइज्ड चैनल के जरिए ही किए जाते हैं।”
यह पब्लिक नोटिस हनुमान अंश टीम के अंदर मतभेद की खबरें आने के कुछ हफ़्ते बाद आया है। खबर है कि फिल्म की पब्लिसिटी को लेकर मतभेद थे, इस बात की चिंता थी कि एक प्रोड्यूसर को दूसरों की तुलना में ज़्यादा अटेंशन मिल रहा था।
फिल्म की 21 साल की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर, प्रमोशनल कैंपेन के दौरान इसके खास चेहरों में से एक रही हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ पहले हुई बातचीत में, उन्होंने प्रोजेक्ट में तब शामिल होने के बारे में बात की थी जब यह पहले से ही पोस्ट-प्रोडक्शन में था। उन्होंने हनुमान अंश के एक ट्रिलजी बनने की संभावना पर भी चर्चा की, यह सुझाव देते हुए कि टीम इसके दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए फिर से एक साथ आएगी।
हालांकि, प्लान की गई ट्रिलजी का भविष्य अभी साफ नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा बताए गए सूत्रों के अनुसार, प्रोड्यूसर अब नीम करोली बाबा की कहानी को अलग से और अपने तरीकों से एक्सप्लोर करना चुन सकते हैं।
अनुप्रिया ने फिल्म बनाने के अपने अनुभव को डॉक्यूमेंट करने और अपने दिल के करीब कहानियों को बताने के लिए अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू करने के बारे में भी बात की थी।
अनुप्रिया ने फिल्म बनाने के अपने अनुभव को डॉक्यूमेंट करने और अपने दिल के करीब कहानियों को बताने के लिए अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करने के बारे में एक किताब लिखने की भी बात कही थी।
इस बीच, हनुमान अंश 7 अगस्त को थिएटर में रिलीज़ हुई और 2026 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस में से एक बन गई है। इसकी डिजिटल रिलीज़ डिटेल्स अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई हैं।