एंटरटेनमेंट डेस्‍क। हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बावजूद इसकी प्रोडक्शन टीम में मतभेद उभरने से नहीं रुकी है। नीम करोली बाबा पर बनी भक्ति बायोपिक, जो Rs 2 करोड़ के बजट में बनी थी और जिसने कथित तौर पर दुनिया भर में Rs 452.86 करोड़ की कमाई की है।

अब इसके मेकर्स के बीच असहमति के केंद्र में है। इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि फिल्म को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है और इसका बिजनेस कौन संभाल सकता है, अब टीम के दो सदस्यों ने एक ऑफिशियल पब्लिक नोटिस जारी किया है।

नम्रता जी सिंह और डायरेक्टर डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने स्वंभू मीडिया नेटवर्क के जरिए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें फिल्म के राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन अरेंजमेंट के बारे में बताया गया है। उन्होंने खुद को कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बताया है और साफ किया है कि फिल्म की पब्लिसिटी, मार्केटिंग, अवॉर्ड्स और पार्टनरशिप को संभालने के लिए कौन ऑथराइज्ड है। सोमवार, 2 नवंबर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया यह स्टेटमेंट इस लाइन से शुरू होता है, “हनुमान अंश का एक ऑथराइज़्ड चैनल है।” इसमें उन रिपोर्ट्स पर भी बात की गई है जिनमें कहा गया है कि कुछ लोग फिल्म के राइट्स से डील करने का अधिकार होने का दावा कर रहे हैं। नोट में लिखा है, “कंपनी को पता है कि एक व्यक्ति खुद को फिल्म के राइट्स से डील करने के लिए ऑथराइज़्ड बता रहा है। किसी भी व्यक्ति के पास वह अथॉरिटी नहीं है। इसमें यह भी साफ़ किया गया है कि फिल्म के थिएट्रिकल, स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्ट, म्यूज़िक, गेमिंग और लाइसेंसिंग राइट्स, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर, प्रोड्यूसर्स के बीच साइन किए गए एग्रीमेंट्स के हिसाब से हैंडल किए जाएंगे। नम्रता और विशाल को कंपनी की तरफ से पब्लिक रिलेशन्स, मार्केटिंग, अवार्ड्स और पार्टनरशिप्स को मैनेज करने के लिए ज़िम्मेदार लोगों के तौर पर बताया गया है।