Jagran Film Festival में मनोज वाजपेयी सहित एक अंतराष्ट्रीय फिल्म का होगा प्रीमियर, कलाकारों से कर सकेंगे बातचीत

एंटरटेनमेंट डेस्क। जागरण फिल्म फेस्टिवल (JFF) 2025 का दिल्ली चैप्टर इस बार खास अंदाज में शुरुआत करने जा रहा है। पहली बार दर्शकों को दो दमदार ओपनिंग फिल्में नेटफ्लिक्स ओरिजिनल इंस्पेक्टर जेंडे (वर्ल्ड प्रीमियर) और बेल्जियम की सॉफ्ट लीव्स (इंडिया प्रीमियर) दिखाई जाएंगी। इस खास मौके पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का शानदार संगम देखने को मिलेगा।

क्यों खास है ओपनिंग नाइट? ओपनिंग फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे की स्क्रीनिंग से पहले दर्शकों को कलाकारों से बातचीत का अवसर मिलेगा। इसमें दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी और जिम सार्भ के साथ निर्देशक चिन्मय डी. मंडलेकर और नेटफ्लिक्स इंडिया की रुचिका कपूर मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि असल जिंदगी के इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे भी इस अवसर पर शामिल होंगे।

इंस्पेक्टर जेंडे की रोमांचक कहानी यह फिल्म इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे और मोस्ट वांटेड अपराधी कार्ल भोजराज के बीच मुठभेड़ की वास्तविक कहानी पर आधारित है। इसमें दर्शकों को अपराध और न्याय के बीच रोमांचक पीछा देखने को मिलेगा। फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे के दृढ़ संकल्प और साहस को उजागर करती है, जिसने एक खतरनाक अपराधी को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। बेल्जियम फिल्म सॉफ्ट लीव्स भी शामिल अंतर्राष्ट्रीय ओपनिंग फिल्म सॉफ्ट लीव्स (निर्देशक: मिवाको वैन वेयेनबर्ग) एक 9 मिनट का डच ड्रामा है। यह 11 वर्षीय युना की कहानी कहता है, जिसका जीवन तब बदल जाता है जब उसके पिता अस्पताल में भर्ती होते हैं। यह फिल्म पारिवारिक रिश्तों और भावनाओं की गहराई को बेहद संवेदनशील अंदाज में प्रस्तुत करती है।