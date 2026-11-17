एंटरटेनमेंट डेस्‍क। आज सोशल मीडिया लोगों के बातचीत करने, एक-दूसरे से जुड़ने और अपने रिश्तों को दुनिया के सामने दिखाने का अहम् माध्यम बन गया है। कपल्स अपनी तस्वीरें साझा करते हैं, प्यार जताते हैं और साथ में रील्स बनाकर अपनी केमिस्ट्री दिखाते हैं। लेकिन, सोशल मीडिया पर रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर पेश करना जितना आसान है, असल जिंदगी में अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करना उतना ही मुश्किल हो सकता है। इसी पहलू को शेमारूमी की सीरीज़ ‘दिल पड़ोसी’ में भी दिखाया गया है, जिसमें प्रणव कुमार रोनक के किरदार में नज़र आ रहे हैं।

रोनक एक इन्फ्लुएंसर और शेफ है, जिसका मिलनसार स्वभाव और आत्मविश्वास कहानी में एक नई ऊर्जा लेकर आता है। मोहक और मंजरी के पारंपरिक रिश्ते से अलग, रोनक और दिया अपने रिश्ते को खुले और आधुनिक नज़रिए से देखते हैं। उनके आने से दूसरे किरदार भी प्यार, शादी और अपनी पसंद को लेकर बनी धारणाओं पर दोबारा सोचने लगते हैं।

प्रणव के लिए रोनक का किरदार निभाना आज की उस पीढ़ी को समझने का मौका था, जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बनाने और भावनाएँ व्यक्त करने में सहज है। हालाँकि, रोनक का व्यक्तित्व सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर या शेफ तक सीमित नहीं है। उसके आत्मविश्वास और सहज अंदाज़ के पीछे भी कई ऐसी बातें हैं, जो उसके किरदार को दिलचस्प बनाती हैं। आज के रिश्तों पर सोशल मीडिया के असर के बारे में बात करते हुए, प्रणव कुमार कहते हैं, “आज हम सोशल मीडिया पर अपने प्यार और केमिस्ट्री को दिखाने में जितने सहज हैं, असल जिंदगी में उसके बारे में खुलकर बात करने में उतने सहज नहीं हैं। हम ऐसी पीढ़ी का हिस्सा हैं, जहां लोग प्यार भरी रील्स बना सकते हैं।

साथ में तस्वीरें साझा कर सकते हैं और पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि वे कितने खुश हैं। लेकिन, असल में वे क्या महसूस करते हैं, इस बारे में ईमानदारी से बात करना कई बार ज्यादा मुश्किल होता है। सोशल मीडिया ने अपनी भावनाएँ दिखाना आसान बना दिया है, लेकिन इससे एक-दूसरे से खुलकर बात करना आसान नहीं हुआ है।” अभिनेता का मानना है कि अब रिश्ते सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रह गए हैं। कई बार सोशल मीडिया पर उन्हें देखने और उन पर अपनी राय देने वाले लोग भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। इसका असर लोगों के आपसी व्यवहार पर भी पड़ सकता है। प्रणव आगे कहते हैं, “आज रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं रह गए हैं। कई बार उन्हें देखने वाले लोग भी होते हैं, जो उन पर अपनी राय देते हैं और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसका असर कभी-कभी इस बात पर भी पड़ता है कि दो लोग एक-दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते की अच्छी तस्वीर दिखाना आता हो, लेकिन जिस इंसान के साथ आप अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, उसे समझने के लिए एक अलग तरह की बातचीत की जरूरत होती है।”