एंटरटेनमेंट डेस्क। हाल ही में मुंबई में रजनीगंधा प्रस्तुत जागरण फिल्म फेस्टिवल का 13वां संस्करण (Rajnigandha presents Jagran Film Festival 13th Edition) पूरा हुआ। महत्वपूर्ण बातचीत और सिनेमा को सेलिब्रेट करता जागरण फिल्म फेस्टिवल (JFF) दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में हुआ, जहां फिल्म जगत के कई सितारे पहुंचे और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई।

इस दौरान सितारों ने स्टोरीटेलिंग और क्रिएटिविटी के साथ साथ मानसिक स्वास्थय (Mental Health) और भावनात्मक संतुलन (Emotional well-being) जैसे अहम मुद्दे पर भी खुलकर बात की और अपना पक्ष रखा। विश्व मानसिक स्वास्थय दिवस यानि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के खास मौके पर जानी मानी एक्ट्रेस काजोल, डायरेक्टर आर. बाल्की, इनायत वर्मा, मुकेश छाबड़ा और अनूप सोनी ने इस विषय पर बात ही नहीं बल्कि बताया कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना सिर्फ फिल्म इंड्स्ट्री में ही नहीं बल्कि हर किसी की जिम्मेदारी है। आइए जानते हैं सितारों ने इस विषय पर क्या कहा।