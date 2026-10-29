सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज का आईना! जगरण फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी TCET यूनिवर्सिटी, छात्रों को कला- संस्कृति सिखाने पर जोर

मनोरंजन डेस्क। मुंबई की TCET डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ने जगरण फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस भागीदारी का उद्देश्य छात्रों में कला और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें मानवाधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर सिनेमा को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को समझने, विचारों को व्यक्त करने और जरूरी मुद्दों पर संवाद शुरू करने का एक प्रभावी माध्यम बताया गया।

कार्यक्रम में TCET डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के प्रो-वाइस चांसलर प्रो. आर.आर. सेदमकर, ठाकुर स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की डीन डॉ. शुचि गौतम, ठाकुर स्कूल ऑफ हायर एंड स्किल एजुकेशन की डीन डॉ. रेखा सिंह और ठाकुर स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के डीन डॉ. राजेश बंसोडे मौजूद रहे।