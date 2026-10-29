‘उन्हें कॉन्सर्ट में न लेकर जाएं’: जाह्नवी कपूर का तारा सुतारिया पर तंज; AP ढिल्लों कॉन्सर्ट से जुड़ा विवाद

मनोरंजन डेस्क। जाह्नवी कपूर ने एक्ट्रेस तारा सुतारिया पर तंज किया है। जाह्नवी ने कहा कि उन्हें कभी कॉन्सर्ट में नहीं लेकर जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने पूरी बातचीत में तारा का नाम नहीं लिया। लेकिन लोग यह कयास लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस ने यह बात तारा के लिए कही है।

दरअसल, यह मामला जनवरी में हुए AP ढिल्लों के कॉन्सर्ट से जुड़ा हुआ है। कॉन्सर्ट का एक वीडियो सामने आया था। इसमें तारा और एपी ढिल्लों ‘थोड़ी सी दारू’ गाने पर डांस करते दिखे थे। गाने के दौरान एपी ढिल्लों ने तारा सुतारिया को गले लगाया। साथ ही गाल पर किस किया। कॉन्सर्ट में तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया भी मौजूद थे। वीडियो में देखा गया कि जब एपी ने तारा को किस किया, तो वीर सीरियस नजर आए। दावा किया जा रहा था कि वीर असहज हो गए। बता दें कि वीर, जाह्नवी के कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के भाई हैं।