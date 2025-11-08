मेरी खबरें
    JFF 2025: मुंबई में 13 नवंबर से शुरू होगा सिनेमा का महासंगम, 'महारानी' के साथ इन सितारों का दिखेगा जलवा

    Jagran Film Festival 2025: जागरण फिल्म फेस्टिवल अब अपने आखिरी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। 13 नवंबर से मुंबई में ग्रैंड फेस्टिवल का आयोजन होगा, जहां पर हुमा कुरैशी से लेकर विजय वर्मा और फातिमा सना शेख सहित कई सितारे मौजूद रहकर फैंस को काफी कुछ सिखाने वाले हैं। क्या कुछ होगा मुंबई में खास, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 04:13:25 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 04:13:25 PM (IST)
    मुंबई में शुरू होगा जागरण फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। फोटो- Jagran Photo

    HighLights

    1. 13 से 16 नवंबर तक दिखेगी मुंबई में JFF की धूम
    2. जागरण फिल्म फेस्टिवल में लगेगा सितारों का मेला
    3. इन फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ शाम होगी शानदार

    एंटरटेनमेंट डेस्क। सिनेमा प्रेमियों के लिए खुशखबरी! दुनियाभर में अपनी खास पहचान बना चुका जागरण फिल्म फेस्टिवल अब अपने अंतिम पड़ाव मुंबई की ओर बढ़ चला है। यह प्रतिष्ठित फेस्टिवल अब तक 8 राज्यों के 14 शहरों में अपनी चमक बिखेर चुका है, और अब मायानगरी में इसका समापन होगा।

    हर साल की तरह इस बार भी यह फेस्टिवल उभरते फिल्ममेकर्स और सिनेमा लवर्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेकर आया है। यहां न सिर्फ लोगों को अपने पसंदीदा सितारों से मिलने का मौका मिलेगा, बल्कि वे उनके संघर्ष और सफलता की कहानियां भी सुन सकेंगे। मुंबई में फेस्टिवल की शुरुआत कब होगी और कौन-कौन से बड़े फिल्मी नाम इसमें शिरकत करेंगे इसकी पूरी जानकारी आगे दी गई है…


    मेहमान बनकर आएंगे ये सितारे

    जागरण फिल्म फेस्टिवल का आगाज मुंबई में 13 नवंबर होगा। चार दिनों तक मुंबई में इस फेस्टिवल की धूम देखने को मिलेगी, जहां बड़े-बड़े सितारे इस इवेंट में शामिल होकर और मंच पर आकर ऑडियंस से ढेर सारी बातचीत करेंगे। 13 नवंबर को जहां 'परदेस ' के निर्देशक सुभाष घई अपना अनुभव शेयर करेंगे, तो वहीं साढ़े तीन बजे नसीरुद्दीन शाह, सबा आजाद, गीतांजली कुलकर्णी, नमित दास और रूमाना मोला भी अपना अनुभव फैंस के साथ बांटेंगे।

    naidunia_image

    इसके अलावा 14 नवंबर को 'तन्वी द ग्रेट' के डायरेक्टर अनुपम घेर और शुभांगी दत्त का 12 बजे सेशन होगा, वहीं विजय वर्मा और मनीष मल्होत्रा भी इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। मुकेश छाबड़ा का कास्टिंग सेशन होगा, जहां ऑडियंस को काफी कुछ सीखने का एक्सपीरियंस मिलेगा।

    15 और 16 की शाम भी खाली नहीं जाएगी, क्योंकि 'महारानी सीजन 4' की 'रानी भारती उर्फ हुमा कुरैशी जागरण फिल्म फेस्टिवल में शामिल होकर हर उस आउटसाइडर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, जो बाहर से आकर इंडस्ट्री में उनकी तरह आने का सपना देखता है। इसके अलावा नंदिनी श्रीकेंट का भी कास्टिंग सेशन होगा। इसके अलावा सौरभ सचदेव, अनीस बज्मी का सेशन 16 नवंबर को होगा।

    naidunia_image

    इन फिल्मों का होगा बिजनेस

    मुंबई में जागरण फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग रूमाना मोला की फिल्म 'मिनिमम' से होगा। इसके अलावा जो फिल्में 4 दिनों तक चलने वाले फेस्टिवल्स में दिखाई जाएंगी, उनमें सुमी, अगर मगर किंतु लेकिन परंतु, मिकी स्काई हाई बर्थडे/ द व्हाट अबाउट मी बर्थडे, द एनचांटेड टी पार्टी/अनहैप्पी कैंपर्स, हीरोज क्लीन अप/डिनो डक, तन्वी द ग्रेट, धनक, जस्सी वेड्स जस्सी के साथ जागरण फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग हुई।

    naidunia_image

    जागरण फिल्म फेस्टिवल की टैग लाइन 'गुड सिनेमा फॉर एवरीवन' है, ऐसे में इस बार 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए भी मॉर्निंग सेक्शन में एक स्लॉट रखा है। जहां उन्हें शॉर्ट्स से लेकर फीचर, एनिमेशन और कई बेहतरीन फिल्में दिखाई जाती हैं।

