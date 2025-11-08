JFF 2025: मुंबई में 13 नवंबर से शुरू होगा सिनेमा का महासंगम, 'महारानी' के साथ इन सितारों का दिखेगा जलवा

एंटरटेनमेंट डेस्क। सिनेमा प्रेमियों के लिए खुशखबरी! दुनियाभर में अपनी खास पहचान बना चुका जागरण फिल्म फेस्टिवल अब अपने अंतिम पड़ाव मुंबई की ओर बढ़ चला है। यह प्रतिष्ठित फेस्टिवल अब तक 8 राज्यों के 14 शहरों में अपनी चमक बिखेर चुका है, और अब मायानगरी में इसका समापन होगा।

हर साल की तरह इस बार भी यह फेस्टिवल उभरते फिल्ममेकर्स और सिनेमा लवर्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेकर आया है। यहां न सिर्फ लोगों को अपने पसंदीदा सितारों से मिलने का मौका मिलेगा, बल्कि वे उनके संघर्ष और सफलता की कहानियां भी सुन सकेंगे। मुंबई में फेस्टिवल की शुरुआत कब होगी और कौन-कौन से बड़े फिल्मी नाम इसमें शिरकत करेंगे इसकी पूरी जानकारी आगे दी गई है…

मेहमान बनकर आएंगे ये सितारे जागरण फिल्म फेस्टिवल का आगाज मुंबई में 13 नवंबर होगा। चार दिनों तक मुंबई में इस फेस्टिवल की धूम देखने को मिलेगी, जहां बड़े-बड़े सितारे इस इवेंट में शामिल होकर और मंच पर आकर ऑडियंस से ढेर सारी बातचीत करेंगे। 13 नवंबर को जहां 'परदेस ' के निर्देशक सुभाष घई अपना अनुभव शेयर करेंगे, तो वहीं साढ़े तीन बजे नसीरुद्दीन शाह, सबा आजाद, गीतांजली कुलकर्णी, नमित दास और रूमाना मोला भी अपना अनुभव फैंस के साथ बांटेंगे। इसके अलावा 14 नवंबर को 'तन्वी द ग्रेट' के डायरेक्टर अनुपम घेर और शुभांगी दत्त का 12 बजे सेशन होगा, वहीं विजय वर्मा और मनीष मल्होत्रा भी इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। मुकेश छाबड़ा का कास्टिंग सेशन होगा, जहां ऑडियंस को काफी कुछ सीखने का एक्सपीरियंस मिलेगा।