    By Digital Desk
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 07:35:23 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 07:40:56 PM (IST)
    JFF 2025: जागरण फिल्म फेस्टिवल में प्रतीक गांधी की फिल्‍म Phule की स्‍क्रीनिंग, दर्शकों का दिल जीता
    जागरण फिल्‍म फेस्टिवल में फूले फिल्‍म की स्‍क्रीनिंग हुई।

    1. फिल्म फुले में अभिनेता प्रतीक गांधी ने अहम भूमिका को अदा किया है।
    2. मूवी में लीड सावित्रीबाई का लीड रोल प्ले करने वालीं एक्ट्रेस पत्रलेखा हैं।
    3. फिल्म को देखकर ऑडिटोरियम में ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। हाल ही में राजधानी दिल्ली में 13वें रजनीगंधा प्रेजेट्स जागरण फिल्म फेस्टिवल (JFF) का आयोजन सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान बॉलीवुड फिल्म निर्देशक अनंत महादेवन की फुले की स्क्रीनिंग की गई, जो ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित है।

    प्रतीक गांधी और पत्रलेखा के दमदार अभिनय से सजी यह फिल्म समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की कहानी बयां करती है, जिन्होंने समाज के विकास के लिए शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और लैंगिक समानता के क्षेत्र में योगदान दिया। जेएफएफ में इस फिल्म को देखने के बाद ऑडिटोरियम में मौजूद ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया।

    ज्योतिराव की भूमिका निभाना मेरी लिए सौभाग्य की बात

    फिल्म फुले में अभिनेता प्रतीक गांधी ने अहम भूमिका को अदा किया है। मूवी को लेकर उन्होंने बताया है- पर्दे पर ज्योतिराव की भूमिका निभाना मेरी लिए सौभाग्य की बात है। सुधार, प्रतिरोध और आशा की कहानी पर हमारी पूरी फिल्म टिकी है।

    फोटो क्रेडिट- imdb

    जागरण फिल्म फेस्टिवल में फुले को जिस गर्मजोशी के साथ लोगों ने सराहा उसे देखना वाकई बड़ी बात है। अगर फिल्म की कहानी दमदार है तो व्यक्ति किसी भी युग का क्यों न हो वह आपकी प्रभावित करेगी।

    फोटो क्रेडिट- imdb

    प्रतीक के अलावा मूवी में लीड सावित्रीबाई का लीड रोल प्ले करने वालीं एक्ट्रेस पत्रलेखा ने कहा है- सावित्रीबाई के जीवन से पता चलता है कि वह संघर्ष, सहानुभूति और दृढ़ विश्वास पर आधारित था। हमें इस बात की खुशी है कि जेएफएफ में हमारी फिल्म को पसंद किया है और दिल खोलकर स्वागत किया। ऐसी कहानियों का मकसद सिर्फ एक होता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका साहस जीवत रहो।

    जेएफएफ को लेकर बसंत राठौर

    रणनीति और जागरण प्रकाशन लिमिटेड के बिजनेस डेवलपमेंट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसंत राठौर ने जागरण फिल्म फेस्टिवल को लेकर कहा है- जेएफएफ एक मुख्य उद्देश्य अहम कहानियों को नए दिलों और दिमाग तक पहुंचाना रहता है।

    ये एक ऐसा मंच है, जो प्रतिभाओं को भी पहचान दिलाता है। फुले एक प्रेरित करने वाली फिल्म है, जो शिक्षा को लेकर खास प्रेरणा देती है। ये मूवी हमें भारत में सामाजिक सुधार के संघर्ष की बुनियाद याद दिलाती है। दिल्ली में इस बार के संस्करण की मेजबानी करना हमारे लिए गर्व की बात है।

    इसके अलावा फुले फिल्म के डायरेक्टर ने कहा है-थिएटर्स के हटकर किसी फिल्म फेस्टिवल में अगर आपकी फिल्म को दर्शकों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो वह देखना आनंदमय रहता है। मैं जेएफएफ में मौजूद सभी दर्शकों का आभारी हूं, जो उन्होंने मेरी फिल्म को इतना प्यार दिया।

