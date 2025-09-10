एंटरटेनमेंट डेस्क। हाल ही में राजधानी दिल्ली में 13वें रजनीगंधा प्रेजेट्स जागरण फिल्म फेस्टिवल (JFF) का आयोजन सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान बॉलीवुड फिल्म निर्देशक अनंत महादेवन की फुले की स्क्रीनिंग की गई, जो ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित है।

प्रतीक गांधी और पत्रलेखा के दमदार अभिनय से सजी यह फिल्म समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की कहानी बयां करती है, जिन्होंने समाज के विकास के लिए शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और लैंगिक समानता के क्षेत्र में योगदान दिया। जेएफएफ में इस फिल्म को देखने के बाद ऑडिटोरियम में मौजूद ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया।

ज्योतिराव की भूमिका निभाना मेरी लिए सौभाग्य की बात फिल्म फुले में अभिनेता प्रतीक गांधी ने अहम भूमिका को अदा किया है। मूवी को लेकर उन्होंने बताया है- पर्दे पर ज्योतिराव की भूमिका निभाना मेरी लिए सौभाग्य की बात है। सुधार, प्रतिरोध और आशा की कहानी पर हमारी पूरी फिल्म टिकी है। फोटो क्रेडिट- imdb जागरण फिल्म फेस्टिवल में फुले को जिस गर्मजोशी के साथ लोगों ने सराहा उसे देखना वाकई बड़ी बात है। अगर फिल्म की कहानी दमदार है तो व्यक्ति किसी भी युग का क्यों न हो वह आपकी प्रभावित करेगी। फोटो क्रेडिट- imdb प्रतीक के अलावा मूवी में लीड सावित्रीबाई का लीड रोल प्ले करने वालीं एक्ट्रेस पत्रलेखा ने कहा है- सावित्रीबाई के जीवन से पता चलता है कि वह संघर्ष, सहानुभूति और दृढ़ विश्वास पर आधारित था। हमें इस बात की खुशी है कि जेएफएफ में हमारी फिल्म को पसंद किया है और दिल खोलकर स्वागत किया। ऐसी कहानियों का मकसद सिर्फ एक होता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका साहस जीवत रहो।