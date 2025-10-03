एंटरटेनमेंट डेस्क। JFF 2025: जागरण फिल्म फेस्टिवल की धूम इस वक्त हर जगह देखने को मिल रही है। 4 सितंबर को दिल्ली से शुरू हुआ ये फेस्टिवल इस बार 8 राज्यों के साथ 14 शहरों को कवर कर रहा है। बीते दिनों प्रयागराज और बनारस में इसकी धूम देखने को मिली थी। अब ये अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है, जोकि मेरठ है।

जागरण फिल्म फेस्टिवल अन्य इवेंट्स से इसलिए भी अलग है, क्योंकि यहां उन फिल्मों को जगह मिलती है, जो पर्दे तक नहीं पहुंच पाती हैं। मेरठ में कब से ये फिल्म फेस्टिवल शुरू होगा और कौन-कौन सी फिल्में ऑडियंस इसमें देख सकेंगी। इसके अलावा कौन से सितारे मंच पर आकर यूथ के साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे, नीचे हर डिटेल पढ़ें:

मेरठ में इतनी तारीख को शुरू होगा फेस्टिवल मेरठ में जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025 की धूम 3 और 4 अक्टूबर को देखने को मिलेगी, जिसमें कई सितारे अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाएंगे। 3 अक्टूबर को 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रहीं एक्ट्रेस आहना कुमरा के साथ-साथ प्रोड्यूसर राधेश्याम पीपलवा और शरद मित्तल खास मेहमान बनकर अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर करेंगे। वहीं 4 अक्टूबर का दिन भी जागरण फिल्म फेस्टिवल का बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अरहान पाटील, हिरन्या ओझा और सुह्रिता दास फिल्म 'तू मेरी पूरी कहानी' के बारे में ऑडियंस से बातचीत करेंगे और उन कहानियों के बारे में बताएंगे, जो चुप रहने से इनकार करती हैं। इसके अलावा क्राइम पेट्रोल के फेमस होस्ट और बॉलीवुड एंड टेलीविजन एक्टर अनूप सोनी भी 4 अक्टूबर 2025 को फैंस से मंच पर आकर खास बातचीत करेंगे।