एंटरटेनमेंट डेस्क। JFF 2025: जागरण फिल्म फेस्टिवल की धूम इस वक्त हर जगह देखने को मिल रही है। 4 सितंबर को दिल्ली से शुरू हुआ ये फेस्टिवल इस बार 8 राज्यों के साथ 14 शहरों को कवर कर रहा है। बीते दिनों प्रयागराज और बनारस में इसकी धूम देखने को मिली थी। अब ये अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है, जोकि मेरठ है।
जागरण फिल्म फेस्टिवल अन्य इवेंट्स से इसलिए भी अलग है, क्योंकि यहां उन फिल्मों को जगह मिलती है, जो पर्दे तक नहीं पहुंच पाती हैं। मेरठ में कब से ये फिल्म फेस्टिवल शुरू होगा और कौन-कौन सी फिल्में ऑडियंस इसमें देख सकेंगी। इसके अलावा कौन से सितारे मंच पर आकर यूथ के साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे, नीचे हर डिटेल पढ़ें:
मेरठ में इतनी तारीख को शुरू होगा फेस्टिवल
मेरठ में जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025 की धूम 3 और 4 अक्टूबर को देखने को मिलेगी, जिसमें कई सितारे अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाएंगे। 3 अक्टूबर को 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रहीं एक्ट्रेस आहना कुमरा के साथ-साथ प्रोड्यूसर राधेश्याम पीपलवा और शरद मित्तल खास मेहमान बनकर अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर करेंगे।
वहीं 4 अक्टूबर का दिन भी जागरण फिल्म फेस्टिवल का बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अरहान पाटील, हिरन्या ओझा और सुह्रिता दास फिल्म 'तू मेरी पूरी कहानी' के बारे में ऑडियंस से बातचीत करेंगे और उन कहानियों के बारे में बताएंगे, जो चुप रहने से इनकार करती हैं। इसके अलावा क्राइम पेट्रोल के फेमस होस्ट और बॉलीवुड एंड टेलीविजन एक्टर अनूप सोनी भी 4 अक्टूबर 2025 को फैंस से मंच पर आकर खास बातचीत करेंगे।
फेस्टिवल में लोग देख पाएंगे ये फिल्म
3 अक्टूबर को मेरठ में जागरण फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग 30 मई 2025 को रिलीज हुई फिल्म 'हिज स्टोरी ऑफ इतिहास' से होगी। इस फिल्म की कहानी नमित की है, जो पेशे से एक साइंस टीचर है और सिर्फ लॉजिकल चीजों पर ही बात करता है। वह अपनी जिंदगी पत्नी कंचन और बेटी रिया के साथ खुशी-खुशी बिताता है, लेकिन उसकी लाइफ तब मोड़ लेती है, जब उसकी बेटी रिया अपनी इतिहास की बुक उठाकर उससे मुश्किल सवाल करती है, जैसे- कास्ट, धर्म, महिलाओं के राइट्स और लोगों को कैसे अलग तरीके से पेश आते हैं ये सब होता है। पहले तो नामित इस बात को मजाक में लेता है, लेकिन बाद में इतिहास की बुक पढ़कर रिया कुछ ऐसा लिख आती है, जिसके बाद नमित के खुद के मन में इतिहास में पढ़ाई जा रही चीजों को लेकर सवाल खड़े होते हैं।
'हिज स्टोरी ऑफ इतिहास' के अलावा मेरठ में आयोजित जागरण फिल्म फेस्टिवल में 'अगर मगर किंतु लेकिन परंतु', रजनीगंधा अचीवर स्टोरी: फुले भी दिखाई जाएगी। इनके अलावा इस शाम की क्लोजिंग पापा फिल्म से होगी, जिसे पृथ्वीराज दास गुप्ता ने डायरेक्ट किया है।
इस साल क्या है जागरण फिल्म फेस्टिवल का मोटिव
जागरण फिल्म फेस्टिवल में यूं तो 18 वर्षीय ऊपर के बच्चों के लिए स्क्रीनिंग होती थी, लेकिन इस बार उनकी टैग लाइन 'गुड सिनेमा फॉर एव्रीवन' है, जिसके लिए उन्होंने बच्चों के लिए भी मॉर्निंग स्लॉट में एक स्पेशल सेशन रखा है, जिसमें शॉर्ट, एनिमेटेड, फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी।