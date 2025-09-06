मेरी खबरें
    JFF 2025: फिल्‍म शोले को ट्रिब्‍यूट देने के साथ खास अंदाज में होगा जागरण फिल्म फेस्टिवल का समापन समारोह

    फेस्टिवल के आखिरी दिन यानी 7 सितंबर 2025 को दो शानदार फिल्मों के प्रीमियर आयोजित किए जाएंगे। दिव्या खोसला कुमार और नील नितिन मुकेश स्टारर यह फिल्म एक मॉडर्न कहानी पर आधारित है, जिसमें ड्रामा, ह्यूमर और डार्क कॉमेडी का जबरदस्त तड़का होगा।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 08:54:49 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 08:59:10 PM (IST)
    JFF 2025: फिल्‍म शोले को ट्रिब्‍यूट देने के साथ खास अंदाज में होगा जागरण फिल्म फेस्टिवल का समापन समारोह
    HighLights

    1. यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल माना जाता है।
    2. यह समापन दर्शकों के लिए कई खास सरप्राइज लेकर आ रहा है।
    3. इसमें धमाकेदार प्रीमियर और यादगार सेशन्स भी शामिल होंगे।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। रजनीगंधा प्रस्तुत जगरण फिल्म फेस्टिवल (JFF) का 13वां एडिशन इस समय दिल्ली में पूरी धूमधाम से आयोजित हो रहा है। 4 सितंबर से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलने वाला यह फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल माना जाता है। इस बार का समापन दर्शकों के लिए कई खास सरप्राइज लेकर आ रहा है, जिसमें धमाकेदार प्रीमियर और यादगार सेशन्स शामिल हैं।

    आखिरी दिन होंगे दो शानदार फिल्‍मों के प्रीमियर

    फेस्टिवल के आखिरी दिन यानी 7 सितंबर 2025 को दो शानदार फिल्मों के प्रीमियर आयोजित किए जाएंगे। दिव्या खोसला कुमार और नील नितिन मुकेश स्टारर यह फिल्म एक मॉडर्न कहानी पर आधारित है, जिसमें ड्रामा, ह्यूमर और डार्क कॉमेडी का जबरदस्त तड़का होगा। यह फिल्म रिश्तों, भावनाओं और ट्विस्ट से भरी एक रोमांचक सफर पर दर्शकों को ले जाएगी।

    वैलेंसोल 1965

    यह फिल्म एक रहस्यमयी कहानी है, जो ऐसे घटनाक्रम पर आधारित है जो दशकों से लोगों को हैरान करता आया है। इसमें रोमांच, सस्पेंस और रहस्य का ऐसा मिश्रण है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा।

    खास सेशन- डार्क ह्यूमर और ट्विस्टेड कहानियों पर बातचीत

    समापन के मौके पर JFF एक खास सेशन आयोजित कर रहा है जिसका नाम है 'डार्क लैफ्स एंड ट्विस्टेड टेल्स।' इस रोचक सत्र में एक चतुर नार के स्टार्स दिव्या खोसला कुमार और नील नितिन मुकेश शामिल होंगे। यह सेशन फिल्म की डार्क कॉमेडी, किरदारों की जटिलता और कहानी के अनोखे ट्विस्ट्स पर गहराई से चर्चा करेगा।

    50 साल पूरे होने पर शोले को स्पेशल ट्रिब्यूट

    फेस्टिवल के समापन समारोह में भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार और आइकॉनिक फिल्म शोले को भी याद किया जाएगा। रिलीज के 50 साल पूरे होने पर इस फिल्म को खास श्रद्धांजलि दी जाएगी। शोले ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े बल्कि अपने दमदार डायलॉग्स, यादगार किरदारों और पावरफुल स्टोरीटेलिंग से सिनेमा इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी।

    दिल्ली से शुरू होगा नया सफर

    दिल्ली एडिशन का यह धमाकेदार समापन न सिर्फ दर्शकों को एक अविस्मरणीय अनुभव देगा, बल्कि यह JFF के भारतभर के अगले सफर की भी शानदार शुरुआत करेगा। हर साल की तरह, इस बार भी JFF का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सिनेमा के जरिए समाज से जुड़ना और नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है।

