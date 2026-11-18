एंटरटेनमेंट डेस्क। 18 नवंबर 2016 को निर्देशक अभिनव देव और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने मिलकर जासूसी और देशभक्ति की एक रोमांचक दुनिया को बड़े पर्दे पर पेश किया था। जॉन अब्राहम, सोनाक्षी सिन्हा और ताहिर राज भसीन जैसे कलाकारों से सजी ‘फोर्स 2’ इस फ्रेंचाइजी की एक दमदार और रोमांच से भरपूर अगली कड़ी के रूप में सामने आई थी।
रिलीज के साथ ही फिल्म ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इसकी शानदार एक्शन कोरियोग्राफी, रोमांचक चेज सीक्वेंस और दमदार कलाकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया। खास तौर पर ताहिर राज भसीन ने अपने खतरनाक लेकिन कई परतों वाले किरदार से प्रभावित किया।
जॉन अब्राहम ने एसीपी यशवर्धन के रूप में एक बार फिर अपने दमदार अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया। समय के साथ इस फिल्म ने हिंदी एक्शन फिल्मों के शौकीनों के बीच अपनी एक खास जगह बनाई और साबित किया कि ईमानदारी से बनाई गई हाई-एनर्जी फिल्में हमेशा अपने दर्शक ढूंढ ही लेती हैं।
फिल्म की रिलीज के 10 साल पूरे होने के मौके पर सनशाइन पिक्चर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक खास थ्रोबैक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में फिल्म के कई यादगार पल, छतों पर फिल्माए गए रोमांचक चेज सीक्वेंस और धमाकेदार एक्शन सीन्स देखने को मिले।
“हाई-स्टेक्स जासूसी, निडर रॉ एजेंट्स और अपने बेहतरीन एक्शन अवतार में जॉन अब्राहम! #Force2 ने रोमांचक ट्विस्ट, थ्रिल और बड़े पर्दे पर कुछ यादगार एक्शन सीक्वेंस का शानदार मेल पेश किया और इस फ्रेंचाइजी को एक नए स्तर पर पहुंचाया! 🔥
इस एक्शन से भरपूर थ्रिलर के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पिछले कई वर्षों से सनशाइन पिक्चर्स लगातार ऐसी बेबाक और कंटेंट-आधारित कहानियों को सपोर्ट करता आया है, जो दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ती हैं। ‘फोर्स 2’ भी इस प्रोडक्शन हाउस की सबसे यादगार एक्शन फिल्मों में से एक है।
रिलीज के एक दशक बाद भी यह फिल्म एक्शन प्रेमियों के बीच अपनी खास पहचान और यादें बनाए हुए है। इसने हिंदी सिनेमा में बड़े पर्दे पर बनने वाली स्पाई थ्रिलर फिल्मों के स्तर को ऊंचा उठाने में अहम भूमिका निभाई।