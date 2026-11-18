एंटरटेनमेंट डेस्‍क। 18 नवंबर 2016 को निर्देशक अभिनव देव और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने मिलकर जासूसी और देशभक्ति की एक रोमांचक दुनिया को बड़े पर्दे पर पेश किया था। जॉन अब्राहम, सोनाक्षी सिन्हा और ताहिर राज भसीन जैसे कलाकारों से सजी ‘फोर्स 2’ इस फ्रेंचाइजी की एक दमदार और रोमांच से भरपूर अगली कड़ी के रूप में सामने आई थी।

रिलीज के साथ ही फिल्म ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इसकी शानदार एक्शन कोरियोग्राफी, रोमांचक चेज सीक्वेंस और दमदार कलाकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया। खास तौर पर ताहिर राज भसीन ने अपने खतरनाक लेकिन कई परतों वाले किरदार से प्रभावित किया।