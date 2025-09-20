Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 1: जॉली ने मचाया धमाल, पहले ही दिन की इतने करोड़ की तगड़ी कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर मोस्ट अवेटेड कोर्टरूम ड्रामा ‘Jolly LLB 3’ आखिरकार 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। दर्शकों के बीच सुपरहिट रही ‘जॉली’ फ्रेंचाइजी में इस बार डबल धमाका देखने को मिल रहा है।

हिट ‘जॉली जोड़ी’ के साथ-साथ सौरभ शुक्ला भी प्यारे जज त्रिपाठी के किरदार में वापसी कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें एक नहीं बल्कि दो जॉली से निपटना है। पहली फिल्म में अरशद वारसी और बोमन ईरानी की जोड़ी ने करीब 46 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, जबकि दूसरी फिल्म में अक्षय कुमार और अन्नू कपूर ने मिलकर 190 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। ऐसे में तीसरे पार्ट से उम्मीदें और भी ज्यादा थीं।

'Jolly LLB 3' का पहले दिन का कलेक्शन सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9.08 करोड़ रुपये की मजबूत ओपनिंग की है। यह फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म के लिए अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। पहले दिन का यह कलेक्शन साफ संकेत देता है कि फिल्म वीकेंड पर और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लगभग 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म के लिए लगातार ग्रोथ जरूरी होगी। फिल्म की खासियत निर्देशक सुभाष कपूर की जॉली एलएलबी 3 कॉमेडी और ड्रामा का डबल डोज पेश करती है। अक्षय और अरशद एक-दूसरे के आमने-सामने कोर्टरूम में भिड़ते हैं, और जज त्रिपाठी (सौरभ शुक्ला) दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते नजर आते हैं। फिल्म में हुमा कुरैशी और अमृता राव भी अहम भूमिकाओं में हैं। खास बात यह है कि अमृता राव करीब छह साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। फिल्म की शूटिंग राजस्थान, अजमेर, मुंबई और मध्य प्रदेश की लोकेशंस पर की गई है।