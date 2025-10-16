वाराणसी में ब्लैक कुर्ता-पाजामा में दिखे कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी का मिर्जापुर के सेट वीडियो वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क। अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने मिर्जापुर: द फिल्म का ऐलान कर फैंस को बड़ा तोहफा दिया है। सुपरहिट वेब सीरीज मिर्जापुर* के तीन सीजन ने दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी। अब इसका फिल्म वर्जन सामने आने वाला है।

क्राइम और पॉलिटिक्स से भरी इस कहानी को एक नए पैमाने पर दिखाने की तैयारी चल रही है। पुनीत कृष्णा ने इस फिल्म को लिखा है। इसको डायरेक्ट गुरमीत सिंह कर रहे हैं। यह फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी।

सेट से वायरल हुआ वीडियो

फिल्म की शूटिंग इस समय वाराणसी के रामनगर किले और शहर की गलियों में जोरों पर चल रही है। शूटिंग सेट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हुआ है, जिसमें दर्शकों ने एक बार फिर अपने पसंदीदा किरदारों कालीन भैया और गुड्डू पंडित को कैमरे के सामने देखा है। वीडियो में पंकज त्रिपाठी का स्वैग और अली फजल की इंटेंस एक्टिंग देखकर फैंस बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं।

फैंस में बढ़ी एक्साइटमेंट

पंकज त्रिपाठी के नए लुक और पुराने तेवर ने दर्शकों को मिर्जापुर के पहले सीजन की याद दिला दी है। सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं कि अब मजा आने वाला है। इस बार फिल्म में कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी), गुड्डू पंडित (अली फजल), मुन्ना त्रिपाठी (दिव्येंदु) और कंपाउडर (अभिषेक बनर्जी) जैसे दमदार कलाकार एक साथ नजर आएंगे।