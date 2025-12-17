फिल्मों से अवॉर्ड शोज तक... छाया Karan Singh Chhabra का जलवा, बॉलीवुड को मिला अपकमिंग स्टार

मेरी खबरें
    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 03:43:39 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 03:43:39 PM (IST)
    करण ने IFFI में होस्टिंग से बटोरी वाहवाही।

    HighLights

    1. करण सिंह छाबड़ा सुर्खियां बटोर रहे हैं।
    2. करण ने IFFI में होस्टिंग से बटोरी वाहवाही।
    3. अवॉर्ड शोज में भी छाया करण का चार्म।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। अभिनेता और होस्ट करण सिंह छाबड़ा (Karan Singh Chhabra) इन दिनों मनोरंजन जगत में लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। दमदार पर्सनालिटी, शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स और मल्टीटैलेंटेड अंदाज के चलते करण आज फिल्मों से लेकर बड़े-बड़े अवॉर्ड शोज तक अपनी खास पहचान बना चुके हैं।

    कभी अपनी एक्टिंग से दर्शकों को प्रभावित करते हैं, तो कभी मंच पर अपनी हाजिरजवाबी से सितारों और ऑडियंस दोनों का दिल जीत लेते हैं।

    नई फिल्म से एक्टिंग में दिखाया दम

    करण सिंह छाबड़ा हाल ही में दुनिया की पहली मेनोपॉज पर आधारित फिल्म में अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। यह फिल्म 28 नवंबर को रिलीज हुई, जिसमें टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री काम्या पंजाबी भी प्रमुख किरदार में हैं।

    महिलाओं के जीवन के एक संवेदनशील और कम चर्चा में रहने वाले विषय पर बनी इस फिल्म में करण की परफॉर्मेंस को काफी सराहा जा रहा है। फिल्म के साथ करण की एक्टिंग को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला।


    IFFI में होस्टिंग से बटोरी वाहवाही

    अभिनय के साथ-साथ होस्टिंग की दुनिया में भी करण लगातार अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। बीते कई सालों से वह बड़े सितारों के साथ मंच साझा करते आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के उद्घाटन और समापन समारोह की मेजबानी की।

    खास बात यह है कि करण पिछले चार वर्षों से IFFI के आधिकारिक होस्ट रहे हैं और हर साल अपने अलग अंदाज से दर्शकों और मेहमानों को प्रभावित करते आए हैं।

    अवॉर्ड शोज में भी छाया करण का चार्म

    करण सिंह छाबड़ा ने हाल ही में हंगामा अवॉर्ड्स की मेजबानी भी की, जहां पंकज त्रिपाठी, बोमन ईरानी, अदिति राव हैदरी समेत कई नामचीन सितारे मौजूद रहे। इस दौरान करण का कॉन्फिडेंट अंदाज़, स्मार्ट स्टाइल और मजेदार बातचीत ने पूरे इवेंट में जान डाल दी। स्टार्स के साथ उनकी सहज केमिस्ट्री और हाजिरजवाबी ने उन्हें एक परफेक्ट होस्ट के रूप में साबित किया।

    इंडस्ट्री का भरोसेमंद और बहुमुखी चेहरा

    एक्टिंग हो या होस्टिंग, करण सिंह छाबड़ा हर मंच पर खुद को साबित कर रहे हैं। बड़े अवॉर्ड शोज, रेड कार्पेट इवेंट्स, इंटरव्यू और फिल्मों तक हर जगह उनका सिक्का चलता नजर आ रहा है।

    आने वाले समय में करण से और भी बड़े प्रोजेक्ट्स की उम्मीद की जा रही है। कहना गलत नहीं होगा कि करण छाबड़ा आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के उभरते और भरोसेमंद सितारों में शुमार हो चुके हैं।

