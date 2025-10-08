Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के मौके पर सुनें ये 6 रोमांटिक गाने, यहां देखें Bollywood Songs की लिस्ट

लाइफस्टाइल डेस्क। करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का त्योहार प्यार, समर्पण और आस्था का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चांद के दीदार के बाद व्रत खोलती हैं। ऐसे में अगर इस खास दिन पर माहौल में रोमांस और भक्ति का तड़का लग जाए, तो त्योहार का मजा दोगुना हो जाता है।

बॉलीवुड फिल्मों में करवा चौथ से जुड़ी कई खूबसूरत धुनें हैं जो इस दिन को और यादगार बना देती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ पर सुनने लायक कुछ बेहतरीन बॉलीवुड गाने -

करवा चौथ के मौके पर सुनें ये गानें (Karwa Chauth Bollywood Songs)

1. ‘चांद छुपा बादल में’ (Hum Dil De Chuke Sanam, 1999)

सलमान खान और ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया ये रोमांटिक गाना हर करवा चौथ की फेवरेट प्लेलिस्ट में होता है। इसमें प्यार, इंतजार और चांद के दीदार का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है।

2. 'गोरी है कलाइयां' (Aaj Ka Arjun, 1990)

जया प्रदा का यह फेमस डांस नंबर हर त्योहार की शान बन जाता है। इस दिन इसे सुनना या इस पर थिरकना दिन को और खास बना देता है।

3. 'तू चाँद है पूनम का' (Jaan-E-Tamanna (1994)

यह गाना चांद की खूबसूरती और प्यार के भाव को दर्शाता है। करवा चौथ की रात जब चांद दिखता है, तो यह गाना माहौल को और भी रोमांटिक बना देता है।

4. 'बोले चूड़ियां, बोले कंगना' (Kabhi Khushi Kabhie Gham, 2001)

यह सॉन्ग भारतीय त्योहारों की झलक दिखाता है और पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेशन का मूड बना देता है। इसे करवा चौथ की शाम पर बजाना एकदम परफेक्ट रहेगा।

5. 'करवा चौथ' (Kabhi Khushi Kabhie Gham)

करवा चौथ व्रत का सबसे आइकॉनिक सॉन्ग - शाहरुख खान और काजोल का ये गाना हर साल इस दिन सबसे ज्यादा सुना जाता है।

6. 'मेहंदी है रचने वाली' (Zubeidaa, 2001)

त्योहार की शुरुआत में हाथों में मेहंदी लगाने का सीन हो तो ये गाना जरूर सुनना चाहिए। इसकी धुन और इमोशन्स त्योहार को और खूबसूरत बना देते हैं।