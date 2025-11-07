विक्की-कटरीना के घर गूंजी किलकारी, बेटे के बने मम्मी-पापा; मिल रही बधाइयां

एंटरटेनमेंट डेस्क। 7 नवंबर 2025 कटरीना कैफ और विक्की कौशल की जिंदगी का बहुत ही खुशनुमा पल साबित हुआ। इस दिन दोनों के घर एक नन्हा मेहमान आया है। जी हां, कटरीना कैफ ने एक बेबी ब्वॉय को जन्म दिया है, जिसकी जानकारी दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दी। उसके बाद से कपल को बॉलीवुड और फैन्स से बधाइयां मिल रही हैं।

विक्की और कटरीना ने अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बेटे के जन्म की जानकारी दी। उन्होंने एक ग्रीटिंग कार्ड लिखा कि ब्लेस्ड और ऊं बेटे का जन्म 7 नवंबर 2025 को हुआ है। हम काफी खुश हैं। दिल कृतज्ञता से भरा हुआ है। हम अपने जीवन का सबसे अच्छा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं।

बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाइयां

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने लिखा कि ओ माई गोड आप दोनों को बहुत सारी बधाइयां। आप दोनों ऐसे ही खुश रहें। नीती मोहन ने लिखा कि ओ माई गोड। आप दोनों को बधाइयां।

माधुरी दीक्षित ने कमेंट किया कि आप दोनों के लिए बहुत खुश हूं। बेबी को मेरा प्यार देना। सोनम कपूर ने लिखा कि शानदार, मेरे बहुत सारा प्यार। करीना कपूर ने लिखा कि कैट, ब्वॉय मम्मा क्लब में आपका स्वागत करती हूं।

अभी-अभी मां बनीं परिणीति चोपड़ा ने भी कटरीना और विक्की कौशल को बधाइयां दीं। प्रियंका चोपड़ा ने भी कमेंट के जरिए अपना बधाई संदेश दोनों प्यारे कपल तक पहुंचाया। इसके अलावा बिपाशा बसु, रकुल प्रीत सिंह, निमृत कौर, उपासना कामिनेनी, लारा दत्ता और दीया मिर्जा ने कपल को शुभकामनाएं दीं।