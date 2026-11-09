Katrina Kaif और विक्की कौशल ने दीवाली पर दिखाया बेटे विहान का चेहरा, मनाया पहला बर्थडे

एंटरटनेमेंट डेस्‍क। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दीवाली (8 नवंबर) के शुभ मौके पर अपने बेटे विहान कौशल का चेहरा दिखाया। विहान ने 7 नवंबर को अपना पहला जन्मदिन मनाया। इंस्टाग्राम पर, कटरीना और विक्की ने एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया और लिखा, "हमारी अब तक की सबसे शानदार दीवाली... सभी को प्यार, रोशनी और खुशी की शुभकामनाएं। - विक्की, कटरीना और विहान।" कटरीना को अपने बेटे के साथ छोटे-छोटे पल बिताते हुए देखने के बारे में बात करते हुए, विक्की ने शेयर किया, "उस पल में अपनी पत्नी की खुशी और अपने बच्चे को खिलखिलाते हुए देखना, और उस पल में आपको... आपको बस लगता है कि काश आप इसे रोक पाते, आप इसे और जी पाते... यह बस अमेज़िंग है। और मुझे लगता है कि यह आपको एक इंसान के तौर पर बहुत सेंसिटिव बनाता है।"

दूसरी ओर, विक्की कौशल ने एक एलिगेंट आइवरी-व्हाइट बंदगला कुर्ता चुना, जिसके कॉलर और फ्रंट प्लैकेट पर डिटेल्ड गोल्ड एम्ब्रॉयडरी थी। उन्होंने इसे मैचिंग आइवरी ट्राउज़र के साथ पेयर किया। विहान ने अपने माता-पिता के साथ एक क्यूट फेस्टिव एथनिक आउटफिट पहना था, जिसमें उन्होंने सॉफ्ट आइवरी कुर्ता-पायजामा सेट के साथ एक ब्राइट येलो नेहरू जैकेट पहना था, जो कैटरीना के आउटफिट के कलर स्कीम से मैच कर रहा था। परिवार ने कैमरे के लिए अपनी बिलियन-डॉलर स्माइल दिखाई। हरित ज़वेरी ज्वैलर्स के YouTube चैनल पर शेयर की गई एक चैट में विक्की ने कहा, "साथ ही, यह आपको एक इंसान के तौर पर बहुत ज़िम्मेदार बनाता है, और अब आपको वही करना होगा जो आप कहते हैं।" विक्की और कटरीना ने 7 नवंबर 2025 को एक सिंपल इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ अपने बेटे के आने की अनाउंसमेंट की। "हमारी खुशियों का जखीरा आ गया है। बहुत सारे प्यार और आभार के साथ, हम अपने बेबी बॉय का स्वागत करते हैं।"