    KBC 17: 'जया के सामने बोलती बंद हो जाती है...', अमिताभ बच्चन ने पत्नी संग रिश्ते पर की खुलकर बात

    Amitabh Bachchan Jaya Bachchan Relationship: अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक है। हाल ही में 'KBC 17' में बिग बी ने एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह जया बच्चन की मौजूदगी में घबरा गए थे।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 03:57:43 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 03:59:52 PM (IST)
    HighLights

    1. जया बच्चन से घबरा गए थे बिग बी।
    2. अमिताभ बच्चन ने की खुलकर बात।
    3. बिग बी ने दिलचस्प किस्सा सुनाया।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। जया बच्चन अक्सर अपने गुस्से और बेबाक अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं। पैपराजी तक उनके मूड से खौफ खाते हैं।

    लेकिन खुद अमिताभ बच्चन भी कभी उनकी मौजूदगी में इतना घबरा गए थे कि उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हाल ही में 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में बिग बी ने इस दिलचस्प किस्से को शेयर किया।

    जया बच्चन से घबरा गए थे बिग बी

    'कौन बनेगा करोड़पति' हमेशा अपने दिलचस्प सवालों और कंटेस्टेंट की प्रेरणादायक कहानियों को लेकर सुर्खियों में रहता है। हाल ही में शो के नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में पुणे की रहने वाली टीचर पल्लवी निपाड़कर हॉटसीट पर बैठीं।

    उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए 11 सवालों के सही जवाब देकर 7.50 लाख रुपये जीते। हालांकि, 12.50 लाख रुपये के सवाल पर वह अटक गईं और गेम को वहीं छोड़ना पड़ा।

    खेल के दौरान पल्लवी ने मजाकिया अंदाज में बिग बी से कहा कि उन्हें सामने देखकर कंटेस्टेंट अक्सर जवाब भूल जाते हैं। इस पर अमिताभ बच्चन को अपना एक पुराना अनुभव याद आ गया।

    उन्होंने बताया कि जब कभी जया बच्चन खुद होस्ट बनकर उनके सामने बैठी थीं, तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बोलना ही मुश्किल हो गया था। बिग बी ने हंसते हुए कहा - 'उनके सामने तो हमारी बोलती ही बंद हो जाती है।'

    किस सवाल पर अटक गईं पल्लवी?

    पल्लवी निपाड़कर 'फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट' जीतकर हॉटसीट पर पहुंचीं थीं। खेलते-खेलते वह उस सवाल पर अटक गईं, जिसमें पूछा गया था-

    भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है?

    ऑप्शन थे-

    A) INS अरिघाट

    B) INS अरिहंत

    C) INS अरिदमन

    D) INS अरिआश

    पल्लवी इसका सही उत्तर नहीं दे पाईं। सही जवाब था - INS अरिघाट।

    कहां देख सकते हैं KBC 17?

    'कौन बनेगा करोड़पति' का 17वां सीजन सोनी टीवी पर प्रसारित हो रहा है। शो को आप हर रात 9 बजे ओटीटी प्लेटफॉर्म SonyLiv पर भी देख सकते हैं।

