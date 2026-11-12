एंटरटेनमेंट डेस्‍क। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​पहली बार करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' के नौवें सीजन में साथ दिखे। इस बार उन्होंने अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं जो पहले कोई नहीं जानता था। उन्होंने बताया कि उनकी पहली मुलाकात से शादी तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, एक समय तो उनका रिश्ता टूटने की कगार पर भी पहुंच गया था। करण जौहर ने शो में कहा कि उन्हें एक-दूसरे के करीब लाने में उनका अहम रोल था। उनकी पहली मुलाकात फिल्म 'लस्ट स्टोरीज' की शूटिंग खत्म होने के बाद रखी गई एक पार्टी में हुई थी।

सिद्धार्थ कियारा एक-दूसरे के करीब कैसे आए? कियारा ने बताया कि कुछ हफ्तों के बाद सिद्धार्थ ने उन्हें मैसेज करना शुरू कर दिया और वह उन्हें डेट पर चलने का सुझाव दे रहे थे। अपने शुरुआती दिनों का एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि एक बार वे एक नाइट क्लब गए थे। कियारा को लगा कि वहां उन्हें कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ अंदर आए, DJ ने 'काला चश्मा' गाना बजाना शुरू कर दिया। उनके रिश्ते की शुरुआत में ही हुई इस घटना ने एक अजीब स्थिति पैदा कर दी थी।

फिल्म 'शेरशाह' की शूटिंग के दौरान उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। सिद्धार्थ ने कहा कि चंडीगढ़ जाते समय प्लेन में बातचीत करते हुए वे फिर से एक-दूसरे के करीब आ गए। जब ​​वे स्क्रीन पर विक्रम बत्रा और डिंपल चीमा की लव स्टोरी निभा रहे थे, तो वे असल ज़िंदगी में भी एक-दूसरे के करीब आ रहे थे। आखिरकार सब कुछ एक साथ कैसे आया? कियारा ने कहा कि उस दौरान, वे ज़िंदगी के अलग-अलग पड़ावों पर ट्रैवल कर रहे थे। सिद्धार्थ अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे, जबकि कियारा एक सीरियस रिलेशनशिप की तलाश में थीं। उन्होंने उनसे साफ कह दिया था - या तो फुल कमिटमेंट, या कुछ नहीं।