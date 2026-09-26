एंटरटेनमेंट डेस्‍क। करण जौहर का सबसे चर्चित शो कॉफी विद करण सीजन 9 के साथ वापस आने वाला है, और फैंस पहले से ही उन गेस्ट्स को लेकर एक्साइटेड हैं जो इस बार इस कॉन्ट्रोवर्शियल काउच पर आएंगे।

जहां सलमान खान के शो में आने की खबरें काफी हैं, वहीं कई और सेलिब्रिटी नामों के भी लाइन-अप में शामिल होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है।

अब एक रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट के इस सीजन में आने की उम्मीद है, जिसमें उनकी बहन शाहीन भट्ट भी शामिल होंगी।

2004 में प्रीमियर हुआ कॉफी विद करण बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा चर्चित चैट शो में से एक रहा है, जिसमें सेलिब्रिटी के खुलकर किए गए खुलासे अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं और विवादित पल भी आते हैं।

क्या आलिया और शाहीन भट्ट कॉफी विद करण सीजन 9 में आएंगी?

पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आलिया और शाहीन एक हफ्ते के अंदर इस एपिसोड की शूटिंग करेंगी। हालांकि अल्फा एक्ट्रेस काउच से बिल्कुल अनजान हैं, लेकिन यह कॉफी विद करण में शाहीन की पहली एंट्री होगी, जो उन दर्शकों के लिए खास तौर पर एक्साइटिंग एपिसोड होगा जिन्होंने सालों से बहनों के मजबूत रिश्ते को फॉलो किया है।