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Koffee With Karan Season 9: सीजन 9 के गेस्‍ट्स को लेकर फैंस एक्‍साइटेड, क्‍या आलिया और शाहीन भट्ट आएंगी?

Koffee With Karan Season 9: जहां सलमान खान के शो में आने की खबरें काफी हैं, वहीं कई और सेलिब्रिटी नामों के भी लाइन-अप में शामिल होने का अंदाज़ा लगाया ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 11:38:59 AM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 11:48:25 AM (IST)
Koffee With Karan Season 9: सीजन 9 के गेस्‍ट्स को लेकर फैंस एक्‍साइटेड, क्‍या आलिया और शाहीन भट्ट आएंगी?
कॉफी विद करण का सीजन 9 आने वाला है।

HighLights

  1. यह कॉफी विद करण में शाहीन की पहली एंट्री होगी।
  2. दर्शकों के लिए खास तौर पर एक्साइटिंग एपिसोड होगा।
  3. जिन्होंने इन बहनों के मजबूत रिश्ते को फॉलो किया है।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। करण जौहर का सबसे चर्चित शो कॉफी विद करण सीजन 9 के साथ वापस आने वाला है, और फैंस पहले से ही उन गेस्ट्स को लेकर एक्साइटेड हैं जो इस बार इस कॉन्ट्रोवर्शियल काउच पर आएंगे।

जहां सलमान खान के शो में आने की खबरें काफी हैं, वहीं कई और सेलिब्रिटी नामों के भी लाइन-अप में शामिल होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है।

अब एक रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट के इस सीजन में आने की उम्मीद है, जिसमें उनकी बहन शाहीन भट्ट भी शामिल होंगी।

2004 में प्रीमियर हुआ कॉफी विद करण बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा चर्चित चैट शो में से एक रहा है, जिसमें सेलिब्रिटी के खुलकर किए गए खुलासे अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं और विवादित पल भी आते हैं।

क्या आलिया और शाहीन भट्ट कॉफी विद करण सीजन 9 में आएंगी?

पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आलिया और शाहीन एक हफ्ते के अंदर इस एपिसोड की शूटिंग करेंगी। हालांकि अल्फा एक्ट्रेस काउच से बिल्कुल अनजान हैं, लेकिन यह कॉफी विद करण में शाहीन की पहली एंट्री होगी, जो उन दर्शकों के लिए खास तौर पर एक्साइटिंग एपिसोड होगा जिन्होंने सालों से बहनों के मजबूत रिश्ते को फॉलो किया है।

एक सोर्स ने बताया, "आलिया और शाहीन के बीच बहुत ही साफ और प्यार भरा रिश्ता है, और यही इस एपिसोड का दिल हो सकता है। शाहीन को इस फॉर्मेट में बहुत कम देखा गया है, इसलिए आलिया के साथ उनका होना कॉफी विद करण में एक बहुत ही अलग तरह का अपीयरेंस बनाता है। दोनों से अपने बॉन्ड, साथ में बड़े होने और अपनी बहुत अलग जर्नी के बारे में बात करने की उम्मीद है।"


फिल्ममेकर और होस्ट करण जौहर ने कन्फर्म किया है कि सेलिब्रिटी चैट शो का सीजन 9 आने वाला है। द वीक के एक इवेंट में बोलते हुए, करण ने अगले सीजन के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर कीं। उन्होंने कहा, "सीजन 9 इस साल दिवाली पर शुरू होगा।"

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कॉफी विद करण सीजन 9 के दूसरे गेस्ट

  • इस बीच वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान को शो में गेस्ट के तौर पर कन्फर्म किया गया है। वह इस सीजन में सोलो अपीयरेंस देंगे।

  • इसके अलावा News18 शोशा ने बताया है कि जान्हवी कपूर और वरुण धवन ने कॉफी विद करण 9 का एक एपिसोड शूट किया है।

  • एपिसोड यशराज फिल्म्स के स्टूडियो में जान्हवी कपूर और वरुण धवन के साथ शूट किया गया था। यह पहली बार है जब वे एक साथ चैट शो में आए।

  • करण और उनके शागिर्दों ने खूब मस्ती की। एक स्पेशल गेस्ट ने भी कैमियो किया, जिससे जान्हवी और वरुण हैरान रह गए।"