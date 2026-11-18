एंटरटेनमेंट डेस्‍क। फिल्‍ममेकर करण जौहर ने इंस्‍टा पर एक पोस्‍ट क्‍या डाली, सारे फैन्‍स खुशी के मारे झूम उठे हैं। बात ही कुछ ऐसी है। कयास है कि करण ने 2001 की सुपरहिट मूवी 'कभी खुशी कभी गम' की सीक्‍वेल की हिंट दी है। उन्‍होंने पोस्‍ट में लिखा है कि 'कुछ कहानियां 25 साल बाद भी खत्‍म नहीं होतीं'। शार्ट वीडियो क्लिप में करीना और रितिक की भी झलक है। क्लिप में 19 नंवबर भी लिखा है। अब देखते हैं 19 नवंबर को क्‍या सच सामने आता है।

वीडियो में, करीना अपने आइकॉनिक कैरेक्टर 'पू' को रीक्रिएट करती हुई, लिपस्टिक लगाती और अपनी हील्स और सनग्लासेस उठाती हुई दिखीं। ऋतिक, जिन्होंने फिल्म में रोहन रायच का रोल किया था, एक ब्लैक जैकेट पहने हुए दिखे। क्लिप में फिर तारीख, 19.11.2026 बताई गई।

करण जौहर ने करीना कपूर और ऋतिक रोशन की एक नई 'कभी खुशी कभी गम' स्टाइल क्लिप के साथ फैंस को टीज़ किया। फिल्ममेकर ने फिल्म से 'यू आर माई सोनिया' को बैकग्राउंड ट्रैक के तौर पर इस्तेमाल किया।

करण ने पोस्ट पर कैप्शन लिखा, "कुछ कहानियां 25 साल बाद भी खत्म नहीं होतीं..." कभी खुशी कभी गम 2001 में थिएटर में रिलीज़ हुई थी।

वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया, और फैंस ने कमेंट सेक्शन में एक्साइटमेंट वाले मैसेज भेज दिए। एक यूज़र ने लिखा, "शांत नहीं रह सकता!", जबकि दूसरे ने कमेंट किया, "मैं इसे फिर से देखने का इंतज़ार नहीं कर सकता... फिर से।"

दूसरे कमेंट्स में लिखा था, "आप हमें इस पर अकेला नहीं छोड़ सकते!!!!!! यह बहुत बुरा है!!!!", "क्या आप सीरियस हैं ओएमजी। यह वो जोड़ी है जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं।",

"हे भगवान!! क्या हो रहा है???", "हमें एक मूवी दो," और "क्या?! क्या ऋतिक और बेबो सीरियसली स्क्रीन पर साथ वापस आ रहे हैं?!"

एक और फैन ने लिखा, "पूरी ताकत से चिल्ला रहा हूँ, 'क्या आप सीरियस हैं!!!!! इतने सालों बाद बेबो और ऋतिक'," जबकि दूसरे ने कमेंट किया, "ओएमजी यह बहुत एपिक है!"

हालांकि, कुछ फैंस ने सावधानी भी दिखाई। कमेंट्स में शामिल थे, "रुको, प्लीज़ ऐड मत बनो" और "उम्मीद है यह ऐड नहीं होगा।"

टीज़र एक ऐड से जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि जौहर ने अपनी पोस्ट में एक ऑनलाइन होम-रेंटल मार्केटप्लेस को टैग किया है। हालाँकि, अभी तक कोई ऑफिशियल डिटेल्स अनाउंस नहीं की गई हैं।

फिल्म के बारे में

करण जौहर के डायरेक्शन में बनी इस फैमिली ड्रामा में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर जैसे कलाकारों ने काम किया था।

K3G एक अमीर परिवार की कहानी है जो गलतफहमियों की वजह से टूट जाता है, जब उनका गोद लिया हुआ बेटा एक कमज़ोर बैकग्राउंड की औरत से प्यार करने लगता है।

फिल्म का म्यूज़िक जतिन-ललित, संदेश शांडिल्य और आदेश श्रीवास्तव ने बनाया था। इसे यश जौहर ने धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया था।