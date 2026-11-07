‘सा रे गा मा पा’ के कंटेस्टेंट दुर्गेश यादव के लिए कुमार सानू का तोहफा, बोले, “आज ही आपके घर टीवी भिजवाऊंगा, आपके पैरेंट्स शो देख सकेंगे”

एंटरटेनमेंट डेस्क। किसी कलाकार के सफर में उसके गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन बेहद अहम् होता है। गुरु की सीख और उनका साथ हर कामयाबी को और भी खास बना देता है। संगीत, प्रोत्साहन और अपनेपन के इसी जज्बे को दिखाते हुए ज़ी टीवी का ‘सा रे गा मा पा 2026’ अपने आने वाले दिवाली स्पेशल एपिसोड में एक ऐसा ही भावुक पल लेकर आ रहा है।

‘हिंदुस्तान का संगीतस्तान’ बनने के अपने वादे पर खरा उतर रहा यह मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो कंटेस्टेंट दुर्गेश यादव के लिए एक यादगार सरप्राइज पेश करेगा। इस खास मौके पर उनके गुरु पंडित श्री गिरिजाशंकर त्रिपाठी जी भी उपस्थित रहेंगे, जिससे दिवाली का यह जश्न और भी खास बन जाएगा।

दुर्गेश लंबे समय से चाहते थे कि उनके गुरु शो में आकर उन्हें आशीर्वाद दें, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद ऐसा नहीं हो पा रहा था। दुर्गेश के लिए इस मुलाकात की अहमियत समझते हुए ‘सा रे गा मा पा’ की टीम ने खास पहल की और उनके गुरु को सेट पर बुलाकर उन्हें सरप्राइज दिया। पंडित गिरिजाशंकर त्रिपाठी जी से बातचीत के दौरान जजों ने उनके परिवार के बारे में भी पूछा। इस दौरान पता चला कि दुर्गेश उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे मऊ के रहने वाले हैं। उनके परिवार के पास खेती की थोड़ी सी जमीन है और खेती करके ही घर का गुजारा चलता है। उनके गुरु ने यह भी बताया कि दुर्गेश के घर में टीवी तक नहीं है, जिस पर उनका परिवार उन्हें ‘सा रे गा मा पा’ में गाते हुए देख सके।