लता मंगेशकर ने कभी अपने गाने खुद नहीं सुने, जानें मशहूर गायिका के बारे में 6 रोचक बातें

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। लता मंगेशकर की आवाज़ पीढ़ियों से भारतीय सिनेमा का हिस्सा रही है। उनके गुज़रने के कई सालों बाद भी, उनके गाने प्लेलिस्ट, फ़िल्मों और परिवार की यादों में अपनी जगह बनाते रहते हैं। 28 सितंबर, 1929 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर भारतीय संगीत की सबसे मशहूर आवाज़ों में से एक बन गईं। लेकिन इस जाने-पहचाने नाम और अनगिनत सदाबहार गानों के पीछे, उनकी शुरुआती ज़िंदगी और करियर के बारे में कई दिलचस्प बातें हैं जो शायद बहुत से सुनने वालों को पता न हों। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर याद रखने लायक छह ऐसी बातें।

महान सिंगर लता मंगेशकर का असली नाम लता दीनानाथ मंगेशकर था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर ने बाद में उनका नाम बदलकर लता रख दिया, जो उनके नाटक 'भाव बंधन' के किरदार लतिका से प्रेरित था। उनका जन्म एक म्यूज़िकल परिवार में हुआ था, उनके पिता एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर एक्टर थे।

लता मंगेशकर के पिता की 1942 में मौत हो गई थी, जब वह सिर्फ़ 13 साल की थीं। सबसे बड़ी होने के नाते, उन्होंने अपनी माँ और छोटे भाई-बहनों की मदद करने की ज़िम्मेदारी ली। इससे उन्हें बहुत कम उम्र में फ़िल्मों में प्रोफेशनल काम करने का मौका मिला।

सिर्फ़ 13 साल की उम्र में, लता मंगेशकर ने 1942 में मराठी फ़िल्म 'किटी हसाल' के लिए 'नाचू या गाड़े, खेलु सारी मानी हौस भारी' रिकॉर्ड किया था। यह गाना बाद में फ़िल्म से हटा दिया गया। 'पहिली मंगलागौर' का एक और गाना, 'नाथली चैत्रची नवलाई', उनकी पहली रिलीज़ हुई रिकॉर्डिंग बनी।

लता मंगेशकर की ज़िंदगी में म्यूज़िक तब आया जब वह बच्ची थीं। उनके पहले म्यूज़िक टीचर उनके पिता थे, और जब वह लगभग 5 साल की थीं, तब उन्होंने अपने पिता के म्यूज़िकल प्ले में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कम उम्र से ही क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा, जो बाद में उनके सिंगिंग करियर का एक अहम हिस्सा बन गया।

4. कभी अपने गाने खुद नहीं सुने

लता मंगेशकर ने कभी अपने गाने खुद नहीं सुने। उनका मानना ​​था कि अगर वह अपनी रिकॉर्डिंग सुनेंगी, तो उन्हें अपनी सिंगिंग में सैकड़ों गलतियां ही मिलेंगी। एक इंटरव्यू में, दिवंगत सिंगर ने बताया, "कभी नहीं! मैं कभी अपने गाने नहीं सुनती। अगर मैं सुनती, तो मुझे अपनी सिंगिंग में सौ गलतियां मिलतीं। पहले भी, एक बार जब मैं कोई गाना रिकॉर्ड कर लेती थी, तो मैं उसे पूरा कर लेती थी।"

भले ही लाखों लोग उनकी आवाज़ को परफेक्ट मानते थे, लेकिन वह खुद के साथ बहुत सख्त थीं। अपने पिछले काम को सुनने के बजाय, उन्होंने अपने अगले गाने को बेहतर बनाने पर ध्यान देना पसंद किया।

5. एक्टिंग में भी हाथ आज़माया

मुख्य रूप से प्लेबैक सिंगर के तौर पर मशहूर होने से पहले, लता मंगेशकर स्क्रीन पर भी नज़र आईं। उन्होंने 'पहिली मंगलागौर', 'बड़ी माँ', 'जीवन यात्रा' और 'मंदिर' जैसी फ़िल्मों में एक्टिंग की। हालांकि, आखिरकार सिंगिंग ही उनका मेन फ़ोकस बन गया।

उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया था, अपने पिता की मौत के बाद मास्टर विनायक, जो एक फ़ैमिली फ़्रेंड थे, ने उन्हें इंडस्ट्री में मौके दिलाने में मदद की।

6. 1974 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफ़ॉर्म करने वाली पहली इंडियन

लता मंगेशकर 1974 में लंदन के मशहूर रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफ़ॉर्म करने वाली पहली इंडियन बनीं। उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए और भरे हुए शो को अपने मशहूर देशभक्ति वाले गाने, 'ऐ मेरे वतन के लोगों' से खत्म किया। यह उनके करियर में एक और बड़ा माइलस्टोन था। उनका काम हिंदी सिनेमा से कहीं आगे तक गया। उन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया और मलयालम समेत 36 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं।