    Mrs Deshpande Hot Scene: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी लेटेस्ट वेब सीरीज मिसेज देशपांडे को लेकर सुर्खियों में हैं। सीरीज की ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 10:30:18 AM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 10:30:18 AM (IST)
    Madhuri Dixit की ऑन-स्क्रीन बहू के Bold Scene से मचा तहलका, वेब सीरीज देख उड़ जाएगी रातों की नींद

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी लेटेस्ट वेब सीरीज मिसेज देशपांडे को लेकर सुर्खियों में हैं। सीरीज की कहानी और दमदार किरदारों के साथ-साथ इसमें नजर आने वाली एक्ट्रेस दीक्षा जुनेजा भी चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं, जो माधुरी की ऑन-स्क्रीन बहू के किरदार में दिखाई दे रही हैं।

    कौन हैं माधुरी की ऑन-स्क्रीन बहू?

    मिसेज देशपांडे में माधुरी दीक्षित की बहू ‘तन्वी’ का किरदार अभिनेत्री दीक्षा जुनेजा ने निभाया है। सीरीज में वह अभिनेता सिद्धार्थ चंदेकर के साथ नजर आती हैं, जो मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर तेजस की भूमिका में हैं। पहले ही एपिसोड में दीक्षा और सिद्धार्थ के बीच फिल्माया गया एक बोल्ड सीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद दीक्षा जुनेजा को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है।


    पत्रकार से अभिनेत्री बनने तक का सफर

    दीक्षा जुनेजा का करियर सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। अभिनय में आने से पहले वह एक महिला पत्रकार के रूप में काम कर चुकी हैं। बाद में उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बनाई। मिसेज देशपांडे से पहले वह वेब सीरीज सारे जहां से अच्छा में नसीमा के किरदार में नजर आ चुकी हैं।

    सोशल मीडिया पर भी रहती हैं एक्टिव

    दीक्षा जुनेजा अपनी स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज के कारण सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं। उनकी तस्वीरें और अपडेट्स फैंस के बीच तेजी से वायरल होते रहते हैं।

    कहां देखें मिसेज देशपांडे?

    माधुरी दीक्षित और दीक्षा जुनेजा स्टारर मिसेज देशपांडे को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर देखा जा सकता है। छह एपिसोड वाली यह सीरीज सस्पेंस और इमोशन्स से भरपूर है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखने का दम रखती है।

