माधुरी दीक्षित के पति श्रीराम नेने ने किया खुलासा, रिसेप्शन के दौरान शाहरुख-सलमान को नहीं जानते थे

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। माधुरी दीक्षित के पति श्रीराम नेने, जो हेल्थकेयर, फिटनेस, लाइफस्टाइल और हेल्थ-टेक इनोवेशन पर केंद्रित एक YouTube चैनल चलाते भी हैं। वे बॉलीवुड हस्तियों का इंटरव्यू लेते हैं, 1999 में अपने रिसेप्शन के दौरान शाहरुख या सलमान खान को नहीं जानते थे।

श्रीराम नेने ने केवल अमिताभ बच्चन को पहचाना। यह बड़ा खुलासा तब हुआ जब कोरियोग्राफर फराह खान अपने नवीनतम कुकिंग व्लॉग के लिए माधुरी दीक्षित और डॉ. श्रीराम नेने से उनके मुंबई घर पर मिलने गईं, उनके साथ कुक दिलीप भी थे। जब फराह ने इस बात पर हैरानी जताई।

उन्होंने कहा, "क्योंकि मैं स्टीवन स्पीलबर्ग, जॉर्ज लुकास और स्टार वॉर्स देखकर बड़ा हुआ हूं। मैंने हिंदी फिल्में नहीं देखीं। फिर हम मिले और तीन महीने तक डेट किया। हमारी बस बन गई और हम घुल-मिल गए, और तीन महीने बाद मैंने उसे प्रपोज़ कर दिया।"

फिर फराह ने उस ग्रैंड रिसेप्शन को याद किया जो माधुरी और डॉ. नेने ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए होस्ट किया था। उस मौके को याद करते हुए, डॉ. नेने ने कहा, "मैं किसी को नहीं जानता था।

यह प्रोम किंग जैसा था, आप बस सबको हाथ हिलाते हैं और बाद में शादी का एल्बम देखते हैं क्योंकि आप किसी को नहीं जानते। मैं सिर्फ अमिताभ बच्चन को जानता था क्योंकि मैंने अमर अकबर एंथनी देखी थी।"

जब फराह ने डॉ. नेने से पूछा कि क्या वह शाहरुख खान और सलमान खान को भी नहीं जानते, तो उन्होंने कन्फर्म किया कि वह नहीं जानते।

माधुरी ने 17 अक्टूबर, 1999 को कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉ. श्रीराम नेने से शादी की, जब वह इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थीं। इस कपल ने US के दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में माधुरी के बड़े भाई के घर पर एक प्राइवेट, पारंपरिक तरीके से शादी की।