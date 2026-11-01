मध्य प्रदेश की लोककला से बॉलीवुड तक… लोकनृत्य, पहनावा और संगीत ऐसे बने फिल्मों की नई पहचान

मनोरंजन डेस्क। भारतीय फिल्मों में जब किसी कहानी को किसी खास क्षेत्र की पृष्ठभूमि में दिखाया जाता है, तो सिर्फ वहां की इमारतें और लोकेशन ही पर्दे पर नहीं आतीं। उस जगह का पहनावा, संगीत, खानपान, बोली और लोकनृत्य भी कहानी को एक अलग पहचान देते हैं। मध्य प्रदेश इस मामले में बेहद समृद्ध है। यहां की राई, मटकी, करमा और सैला जैसी नृत्य शैलियां, मालवा का माच लोकनाट्य, चंदेरी और महेश्वरी जैसे पारंपरिक वस्त्र और बाघ प्रिंट जैसी शिल्पकला भारतीय सिनेमा के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत बन सकते हैं।

मध्य प्रदेश की संस्कृति को फिल्मों में दिखाने का मतलब केवल किसी लोकनृत्य को एक गाने में शामिल करना नहीं है। असल बात यह है कि किसी क्षेत्र की कला और जीवनशैली को कहानी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। लोकनृत्य और लोकसंगीत से मिल सकती है फिल्मों को नई लय मध्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में नृत्य की अपनी परंपराएं हैं। बुंदेलखंड की राई अपनी तेज गति और खास भाव-भंगिमाओं के लिए पहचानी जाती है। मालवा का मटकी नृत्य पारंपरिक उत्सवों और सामाजिक आयोजनों से जुड़ा है। वहीं करमा और सैला जैसे जनजातीय नृत्य सामूहिक जीवन, प्रकृति और समुदाय की संस्कृति को दर्शाते हैं।

इन नृत्य शैलियों की खासियत है कि इनमें स्थानीय जीवन की झलक दिखाई देती है। फिल्मी कोरियोग्राफी में इनकी लय, मुद्राओं और पारंपरिक संगीत से प्रेरणा लेकर ऐसे दृश्य तैयार किए जा सकते हैं, जो आम फिल्मी डांस से अलग हों। इससे दर्शकों को किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी समझने का मौका मिलता है। चंदेरी, महेश्वरी और बाघ प्रिंट से फिल्मों को मिल सकती है देसी डिजाइन पहचान मध्य प्रदेश की पहचान सिर्फ नृत्य और संगीत तक सीमित नहीं है। चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां, बाघ प्रिंट और पारंपरिक हस्तशिल्प यहां की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा हैं। इन वस्त्रों की बुनाई, रंगों और डिजाइन में स्थानीय इतिहास और कारीगरों की मेहनत दिखाई देती है।