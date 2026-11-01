मध्य प्रदेश की लोककला से बॉलीवुड तक… लोकनृत्य, पहनावा और संगीत ऐसे बने फिल्मों की नई पहचान

मनोरंजन डेस्क। भारतीय फिल्मों में जब किसी कहानी को किसी खास क्षेत्र की पृष्ठभूमि में दिखाया जाता है, तो सिर्फ वहां की इमारतें और लोकेशन ही पर्दे पर नहीं आतीं। उस जगह का पहनावा, संगीत, खानपान, बोली और लोकनृत्य भी कहानी को एक अलग पहचान देते हैं। मध्य प्रदेश इस मामले में बेहद समृद्ध है। यहां की राई, मटकी, करमा और सैला जैसी नृत्य शैलियां, मालवा का माच लोकनाट्य, चंदेरी और महेश्वरी जैसे पारंपरिक वस्त्र और बाघ प्रिंट जैसी शिल्पकला भारतीय सिनेमा के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत बन सकते हैं।
मध्य प्रदेश की संस्कृति को फिल्मों में दिखाने का मतलब केवल किसी लोकनृत्य को एक गाने में शामिल करना नहीं है। असल बात यह है कि किसी क्षेत्र की कला और जीवनशैली को कहानी का हिस्सा कैसे बनाया जाए।
मध्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में नृत्य की अपनी परंपराएं हैं। बुंदेलखंड की राई अपनी तेज गति और खास भाव-भंगिमाओं के लिए पहचानी जाती है। मालवा का मटकी नृत्य पारंपरिक उत्सवों और सामाजिक आयोजनों से जुड़ा है। वहीं करमा और सैला जैसे जनजातीय नृत्य सामूहिक जीवन, प्रकृति और समुदाय की संस्कृति को दर्शाते हैं।
इन नृत्य शैलियों की खासियत है कि इनमें स्थानीय जीवन की झलक दिखाई देती है। फिल्मी कोरियोग्राफी में इनकी लय, मुद्राओं और पारंपरिक संगीत से प्रेरणा लेकर ऐसे दृश्य तैयार किए जा सकते हैं, जो आम फिल्मी डांस से अलग हों। इससे दर्शकों को किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी समझने का मौका मिलता है।
मध्य प्रदेश की पहचान सिर्फ नृत्य और संगीत तक सीमित नहीं है। चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां, बाघ प्रिंट और पारंपरिक हस्तशिल्प यहां की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा हैं। इन वस्त्रों की बुनाई, रंगों और डिजाइन में स्थानीय इतिहास और कारीगरों की मेहनत दिखाई देती है।
फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऐसे पारंपरिक कपड़े और प्रिंट नए प्रयोगों की गुंजाइश देते हैं। किसी ऐतिहासिक कहानी, ग्रामीण पृष्ठभूमि या क्षेत्रीय किरदार के लिए स्थानीय वस्त्रों का इस्तेमाल उसे ज्यादा वास्तविक बना सकता है। इससे फिल्म के जरिए पारंपरिक शिल्प को भी नई पहचान मिलने की संभावना रहती है।
मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का माच लोकनाट्य संगीत, संवाद, अभिनय और हास्य का अनूठा मेल है। इसमें पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों को गीतों और संवादों के जरिए प्रस्तुत किया जाता है। इसकी एक खास बात यह है कि इसमें मनोरंजन के साथ सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्य भी किया जाता है।
माच की यह शैली फिल्म लेखकों और निर्देशकों को कहानी कहने के नए तरीके सुझा सकती है। लोकभाषा, हास्य, संगीत और स्थानीय पात्रों के जरिए ऐसी कहानियां बनाई जा सकती हैं, जिनमें क्षेत्र की असली पहचान दिखाई दे। हालांकि, माच को अभी मुख्यधारा के भारतीय सिनेमा में व्यापक जगह नहीं मिली है। यही इसकी संभावनाओं और संरक्षण की जरूरत को भी सामने लाता है।
मध्य प्रदेश में फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग बढ़ने से स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और दूसरे कामगारों के लिए अवसर बने हैं। ‘स्त्री’, ‘पंचायत’, ‘लापता लेडीज’ और ‘भूल भुलैया 3’ जैसी परियोजनाओं की शूटिंग राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हुई है। इससे स्थानीय कलाकारों को पर्दे पर आने और फिल्म निर्माण से जुड़ने का मौका मिला है।
अब जरूरत इस बात की है कि फिल्मों में मध्य प्रदेश को केवल खूबसूरत लोकेशन के रूप में न दिखाया जाए, बल्कि उसकी लोककला, पहनावे, संगीत और बोलियों को भी कहानी में जगह मिले। इससे बॉलीवुड को नई कहानियां और दृश्य भाषा मिल सकती है, वहीं मध्य प्रदेश की पारंपरिक कलाओं को नई पीढ़ी और देश-दुनिया के दर्शकों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।
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