Mahavatar Narsimha OTT Release: थिएटर के बाद अब इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गूंजेगी नरसिम्हा की दहाड़

एंटरटेनमेंट डेस्क। निर्देशक अश्विन कुमार (Ashwin Kumar) की एनिमेटेड माइथोलॉजिकल ड्रामा महावतार नरसिम्हा (Mahavatar Narsimha) ने सिनेमाघरों में धमाल मचाया था। तमिल में बनी इस फिल्म को हिंदी सहित कुल छह भाषाओं में रिलीज किया गया था और दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला।

महावतार नरसिम्हा (Narsimha OTT Release) ने रिलीज के पहले दिन केवल 1 करोड़ की ओपनिंग की थी, लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म का खेल ही बदल दिया। यही वजह रही कि यह फिल्म पूरे 50 दिनों तक थिएटर में बनी रही।

डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन- 296.50 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 325 करोड़

अब ओटीटी पर आएगी फिल्म

बॉक्स ऑफिस पर सफलता का झंडा गाड़ने के बाद अब यह फिल्म ओटीटी पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है। 19 सितंबर दोपहर 12:30 बजे से फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक्स (Twitter) पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा - 'इस शेर की दहाड़ एक साम्राज्य को उखाड़ फेंक सकती है। महावतार नरसिम्हा देखिए, 19 सितंबर, दोपहर 12:30 बजे, नेटफ्लिक्स पर।'

क्या है महावतार नरसिम्हा की कहानी?

फिल्म की कहानी भगवान विष्णु के भक्त प्रह्लाद और असुर राजा हिरण्यकशिपु पर आधारित है। प्रह्लाद की रक्षा के लिए विष्णु भगवान नरसिम्हा अवतार धारण करते हैं और बुराई का अंत करते हैं।

यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भगवान विष्णु के दस अवतारों से प्रेरित सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली कड़ी है।

आने वाले पार्ट्स की झलक

फिल्म के प्रोड्यूसर्स के अनुसार, आगे इस फ्रेंचाइजी में और कई बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे-