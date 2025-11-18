5 शादियां, 12 अफेयर, सौफे पर गलती-सड़ती रही लाश... दर्दनाक है बॉलीवुड के इस खूंखार विलेन की कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क। सफलता आसमान में उड़ती पतंग की तरह होती है, ऊंची जरूर उड़ती है, लेकिन एक न एक दिन नीचे आ ही जाती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई कहानियां हैं, जहां सितारे शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंचे, लेकिन अंत बेहद दर्दनाक हुआ। 90 के दशक के मशहूर विलेन महेश आनंद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।

महेश आनंद के सफर की शुरुआत 80 और 90 के दशक में कई विलेन आए और गए, लेकिन महेश आनंद की पर्सनैलिटी, हाइट और खौफनाक लुक्स ने उन्हें अलग पहचान दी। मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट मिला। अमिताभ बच्चन, गोविंदा और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स के साथ काम किया। एक्टर के शुरुआती रोल छोटे थे, लेकिन शहंशाह ने उन्हें स्टार बना दिया। अमिताभ के साथ उनकी केमिस्ट्री इतनी जम गई कि इसके बाद वह कई फिल्मों में लगातार खलनायक बने रहे। करीब 300 फिल्मों में काम करके उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी मजबूत जगह बनाई।

महेश आनंद की निजी जिंदगी चर्चाओं में रही महेश आनंद की निजी जिंदगी उनकी फिल्मों से भी ज्यादा चर्चाओं में रही। पहली शादी रीना रॉय की बहन बरखा रॉय से हुई और 5 महीने में तलाक हो गया। दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसूजा से हुई। इनका एक बेटा, लेकिन कुछ महीनों में ही रिश्ता खत्म हो गया। तीसरी शादी एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से हुई और यह भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। चौथी शादी एक्ट्रेस ऊषा बचानी से हुई। शराब की लत के कारण यह रिश्ता भी खत्म हो गया। पांचवीं शादी रूस की लाना से हुई। यह रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। रिपोर्ट्स की मानें तो महेश के करीब 12 अफेयर्स रहे और कुछ के साथ वह लिव-इन रिलेशन में भी थे।