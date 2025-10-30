52 की उम्र में लाल जोड़े में दिखीं Mahima Chaudhry, संजय मिश्रा संग रचाई दूसरी शादी?

एंटरटेनमेंट डेस्क: बॉलीवुड की ‘परदेस गर्ल’ महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं। 52 वर्ष की उम्र में महिमा को लाल जोड़े में देखकर फैंस हैरान रह गए। वीडियो में महिमा के साथ अभिनेता संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) भी दिखे, जिससे लोगों ने यह मान लिया कि दोनों ने शादी कर ली है।
वीडियो में महिमा पैपराज़ी को मुस्कुराते हुए मिठाई खिलाने की बात करती नजर आईं और कैमरों के सामने पोज भी दिया। इस दौरान वह बेहद खूबसूरत और खुश दिखीं। लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछना शुरू कर दिया “क्या सच में महिमा चौधरी ने दूसरी शादी कर ली?”
जब यह वीडियो हर जगह वायरल हुआ तो लोगों के बीच तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं। लेकिन सच्चाई यह है कि महिमा चौधरी और संजय मिश्रा ने वास्तव में शादी नहीं की है। दोनों का यह ब्राइडल अवतार उनकी आगामी फिल्म “दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी” के प्रमोशन का हिस्सा है।
इस फिल्म में महिमा चौधरी, संजय मिश्रा की दूसरी पत्नी का किरदार निभा रही हैं। फिल्म की कहानी हास्य और भावनाओं का मिश्रण होगी, जिसमें दो पीढ़ियों के रिश्तों की जटिलता को मज़ेदार अंदाज़ में दिखाया गया है। प्रमोशनल फोटोशूट के दौरान ही यह वीडियो बनाया गया, जिसे देखकर फैंस भ्रमित हो गए।
महिमा चौधरी लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहीं, लेकिन अब उन्होंने शानदार वापसी की है। साल 2024 में उन्होंने फिल्म “सिग्नेचर” के साथ आठ साल बाद बॉलीवुड में कमबैक किया था। इसके बाद वह कंगना रनौत की फिल्म “इमरजेंसी” और इब्राहिम अली खान तथा खुशी कपूर की फिल्म “नदानियां” में नजर आईं। अब वह “दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी” में संजय मिश्रा के साथ एक अलग अवतार में दिखाई देंगी।
महिमा के ब्राइडल लुक पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। कई लोगों ने लिखा, “वह आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी परदेस के समय थीं।” वहीं कुछ लोग मजाक में लिख रहे हैं कि “महिमा ने आखिरकार शादी कर ही ली।”