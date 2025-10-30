52 की उम्र में लाल जोड़े में दिखीं Mahima Chaudhry, संजय मिश्रा संग रचाई दूसरी शादी?

एंटरटेनमेंट डेस्क: बॉलीवुड की ‘परदेस गर्ल’ महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं। 52 वर्ष की उम्र में महिमा को लाल जोड़े में देखकर फैंस हैरान रह गए। वीडियो में महिमा के साथ अभिनेता संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) भी दिखे, जिससे लोगों ने यह मान लिया कि दोनों ने शादी कर ली है।

वीडियो में महिमा पैपराज़ी को मुस्कुराते हुए मिठाई खिलाने की बात करती नजर आईं और कैमरों के सामने पोज भी दिया। इस दौरान वह बेहद खूबसूरत और खुश दिखीं। लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछना शुरू कर दिया “क्या सच में महिमा चौधरी ने दूसरी शादी कर ली?”