    52 की उम्र में लाल जोड़े में दिखीं Mahima Chaudhry, संजय मिश्रा संग रचाई दूसरी शादी?

    Viral Video: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी फिल्म या अवॉर्ड शो के कारण नहीं, बल्कि उनके ब्राइडल लुक की वजह से। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में 'परदेस गर्ल' लाल जोड़े में दुल्हन बनी नजर आईं और उनके साथ अभिनेता संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) भी दिखाई दिए।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 06:13:25 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 06:13:25 PM (IST)
    Mahima Chaudhry: ‘परदेस गर्ल’ महिमा चौधरी का ब्राइडल लुक वायरल

    1. महिमा चौधरी का ब्राइडल लुक वायरल।
    2. महिमा का बॉलीवुड में शानदार कमबैक।
    3. दुल्हन वाला लुक सोशल मीडिया पर छाया।

    एंटरटेनमेंट डेस्क: बॉलीवुड की ‘परदेस गर्ल’ महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं। 52 वर्ष की उम्र में महिमा को लाल जोड़े में देखकर फैंस हैरान रह गए। वीडियो में महिमा के साथ अभिनेता संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) भी दिखे, जिससे लोगों ने यह मान लिया कि दोनों ने शादी कर ली है।

    वीडियो में महिमा पैपराज़ी को मुस्कुराते हुए मिठाई खिलाने की बात करती नजर आईं और कैमरों के सामने पोज भी दिया। इस दौरान वह बेहद खूबसूरत और खुश दिखीं। लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछना शुरू कर दिया “क्या सच में महिमा चौधरी ने दूसरी शादी कर ली?”


    असल में क्या है वीडियो की सच्चाई?

    जब यह वीडियो हर जगह वायरल हुआ तो लोगों के बीच तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं। लेकिन सच्चाई यह है कि महिमा चौधरी और संजय मिश्रा ने वास्तव में शादी नहीं की है। दोनों का यह ब्राइडल अवतार उनकी आगामी फिल्म “दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी” के प्रमोशन का हिस्सा है।

    इस फिल्म में महिमा चौधरी, संजय मिश्रा की दूसरी पत्नी का किरदार निभा रही हैं। फिल्म की कहानी हास्य और भावनाओं का मिश्रण होगी, जिसमें दो पीढ़ियों के रिश्तों की जटिलता को मज़ेदार अंदाज़ में दिखाया गया है। प्रमोशनल फोटोशूट के दौरान ही यह वीडियो बनाया गया, जिसे देखकर फैंस भ्रमित हो गए।

    महिमा चौधरी का वर्क फ्रंट

    महिमा चौधरी लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहीं, लेकिन अब उन्होंने शानदार वापसी की है। साल 2024 में उन्होंने फिल्म “सिग्नेचर” के साथ आठ साल बाद बॉलीवुड में कमबैक किया था। इसके बाद वह कंगना रनौत की फिल्म “इमरजेंसी” और इब्राहिम अली खान तथा खुशी कपूर की फिल्म “नदानियां” में नजर आईं। अब वह “दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी” में संजय मिश्रा के साथ एक अलग अवतार में दिखाई देंगी।

    फैंस की प्रतिक्रिया

    महिमा के ब्राइडल लुक पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। कई लोगों ने लिखा, “वह आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी परदेस के समय थीं।” वहीं कुछ लोग मजाक में लिख रहे हैं कि “महिमा ने आखिरकार शादी कर ही ली।”

