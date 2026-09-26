मनोज तिवारी की बेटी का झूठ पकड़ा गया! सौतेले पिता का दावा- इनके नाम स्पोर्ट्स कंपनी, महंगी गाड़ियां…25 हजार पॉकेट मनी कैसे

मनोरंजन डेस्क। मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी बिग बॉस सीजन 20 में कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई हैं। शो में बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ उनके बिहेवियर के लिए काफी रीति को काफी ट्रोल किया जा रहा है। हाल ही में एक क्लिप वायरल हुई, जिसमें वह कहती हैं कि उन्हें 25 हजार रुपए पॉकिट मनी मिलती है। इस पर अब उनके कथित स्टेप फादर ने तंज किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया है कि रीति के नाम पर एक स्पोर्ट्स कंपनी है। इससे उन्हें काफी पैसे मिलते हैं।
दरअसल, सोशल मीडिया अकाउंट Ekambawaofficial नाम से एक वीजियो पोस्ट की गई। इस वीडियो में नजर आने वाले व्यक्ति का दावा है की रीति की मां यानी मनोज तिवारी की पहली पत्नी ने उनके साथ लिवइन रिलेशनशिप में थीं। दोनों के साथ रीति भी रहा करती थी। वह जो भी शो में कह रही है सभी चीजें झूठ है। कुछ ही समय में यह वीडियो सेशल मीडिया पर वायरल हो गया।
वायरल वीडिया में कहा गया- रीति आप कहती हैं कि आपको 25 हजार पॉकिट मनी मिलती है। मैं 2020-25 तक आपके साथ एक फ्लैट में रहा। आपकी मां के साथ मेरा रिलेशशिप था। 2020 से 2022 तक हम लोग लिव इन रिलेशनशिप। उसके बाद 18 फरवरी 2022 को हमारी शादी हुई। यह 2025 तक चली। मुझे आपके बारे में पता है।
आगे कहा- मैं जानता हूं, जिसके पास 3-4 लाख के हैंडबैग्स हो उसकी पॉकिट मनी 25 हजार नहीं हो सकती। आपके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं। उसके पेट्रोल का ही खर्च 3 लाख तक होता है। आपके नाम की स्पोर्ट्स कंपनी है। आपको उस कंपनी से पैसे आते है। इसका टर्नओवर इतना बड़ा है कि कई बड़े क्रिकेटरेस का नाम भी जुड़ा हैं उसके साथ। आपके बॉम्बे में इतने बड़े फ्लैट्स है। इस वजह से कह रहा हूं आप लोगों को पागल बनाना बंद करिए।
Ekambawaofficial ने आगे कहा- बिग बॉस में जाकर आप गाली दे रहे हो। आपके शोभा नहीं देता यह सब। इनकी मां रानी भी इतनी पाखंडी है। मैं उन्हें दूर से ही प्रणाम करता हूं। इनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है..वह भगवान किसी के साथ न करें। लेकिन मुझे इन चीजें से फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे झूठ नहीं पसंद। इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है। मैं काफी दिन से चुप भी थी।
रीति स्पोर्ट्स (Rhiti Sports Management) भारत की एक स्पोर्ट्स मार्केटिंग और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी है, जिसकी स्थापना साल 2007 में अरुण पांडे ने की थी। अरुण पांडे रीति के अपने मामा है। यह कंपनी मुख्य रूप से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और अन्य खिलाड़ियों के ब्रांड एंडोर्समेंट, स्पॉन्सरशिप और व्यावसायिक हितों को संभालने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा, कंपनी ने धोनी के साथ मिलकर 'Seven' (सेवन) नाम का एक लोकप्रिय स्पोर्ट्सवियर ब्रांड भी लॉन्च किया है।
कई रिपोर्ट्स के हवले से कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी शो में अपनी बेटी के बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस वजह से वह रीति का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना चाहते हैं। इस सिलसिले में वह मेकर्स से मिल भी चुके हैं।
शो के नियमों के मुताबिक, अगर कोई शो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाता है, तो उसे 2 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ता है। मनोज तिवारी इसके लिए तैयार है।