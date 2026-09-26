मनोज तिवारी की बेटी का झूठ पकड़ा गया! सौतेले पिता का दावा- इनके नाम स्पोर्ट्स कंपनी, महंगी गाड़ियां…25 हजार पॉकेट मनी कैसे

मनोरंजन डेस्क। मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी बिग बॉस सीजन 20 में कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई हैं। शो में बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ उनके बिहेवियर के लिए काफी रीति को काफी ट्रोल किया जा रहा है। हाल ही में एक क्लिप वायरल हुई, जिसमें वह कहती हैं कि उन्हें 25 हजार रुपए पॉकिट मनी मिलती है। इस पर अब उनके कथित स्टेप फादर ने तंज किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया है कि रीति के नाम पर एक स्पोर्ट्स कंपनी है। इससे उन्हें काफी पैसे मिलते हैं।

वायरल वीडियो में क्या था… दरअसल, सोशल मीडिया अकाउंट Ekambawaofficial नाम से एक वीजियो पोस्ट की गई। इस वीडियो में नजर आने वाले व्यक्ति का दावा है की रीति की मां यानी मनोज तिवारी की पहली पत्नी ने उनके साथ लिवइन रिलेशनशिप में थीं। दोनों के साथ रीति भी रहा करती थी। वह जो भी शो में कह रही है सभी चीजें झूठ है। कुछ ही समय में यह वीडियो सेशल मीडिया पर वायरल हो गया।

View this post on Instagram A post shared by Ekam Bawa (@ekambawaofficial) मैं आपके साथ रहा, मुझे पता है वायरल वीडिया में कहा गया- रीति आप कहती हैं कि आपको 25 हजार पॉकिट मनी मिलती है। मैं 2020-25 तक आपके साथ एक फ्लैट में रहा। आपकी मां के साथ मेरा रिलेशशिप था। 2020 से 2022 तक हम लोग लिव इन रिलेशनशिप। उसके बाद 18 फरवरी 2022 को हमारी शादी हुई। यह 2025 तक चली। मुझे आपके बारे में पता है। आगे कहा- मैं जानता हूं, जिसके पास 3-4 लाख के हैंडबैग्स हो उसकी पॉकिट मनी 25 हजार नहीं हो सकती। आपके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं। उसके पेट्रोल का ही खर्च 3 लाख तक होता है। आपके नाम की स्पोर्ट्स कंपनी है। आपको उस कंपनी से पैसे आते है। इसका टर्नओवर इतना बड़ा है कि कई बड़े क्रिकेटरेस का नाम भी जुड़ा हैं उसके साथ। आपके बॉम्बे में इतने बड़े फ्लैट्स है। इस वजह से कह रहा हूं आप लोगों को पागल बनाना बंद करिए।