मराठी सिनेमा का डंका: ऑस्कर की दावेदारी में शामिल हुई 'दशावतार', दुनिया भर की 150 फिल्मों से होगा मुकाबला

एंटरटेनमेंट डेस्क। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म अवॉर्ड्स में शुमार Academy Awards के 98वें संस्करण को लेकर उत्साह धीरे-धीरे चरम पर पहुंच रहा है। हर साल की तरह इस बार भी भारतीय सिनेमा को लेकर खास चर्चा बनी हुई है। बीते वर्षों में कई भारतीय फिल्मों ने ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट तक का सफर तय किया है और अब ऑस्कर अवॉर्ड 2026 में भी भारत की मौजूदगी मजबूत होती नजर आ रही है।
ताजा जानकारी के मुताबिक, ऑस्कर 2026 की कंटेंशन लिस्ट में शामिल 150 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट में मराठी सिनेमा की फिल्म दशावतार का नाम भी जगह बनाने में सफल रहा है। माना जा रहा है कि यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन कर सकती है।
ऑस्कर की दौड़ में मराठी सिनेमा
जैसे ही अकादमी पुरस्कार नजदीक आते हैं, भारतीय दर्शकों की निगाहें देश से जाने वाली फिल्मों पर टिक जाती हैं। इस बार मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने भी ऑस्कर की रेस में मजबूती से कदम रखा है। मराठी मूवी दशावतार को ऑस्कर 2026 की कंटेंशन लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें दुनिया भर की 150 फिल्मों को जगह मिली है।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दशावतार आगे की रेस में कितनी दूर तक जाती है। कहानी की बात करें तो यह फिल्म एक क्षेत्रीय लोककथा पर आधारित है। इसमें एक बुजुर्ग कलाकार दशावतार थिएटर के माध्यम से भगवान विष्णु के दस अवतारों का मंचन करता है। लेकिन उसकी जिंदगी उस वक्त नया मोड़ ले लेती है, जब वह एक रहस्यमयी घटना से रूबरू होता है, जो कहानी को गहराई और रोमांच देती है।
प्रोडक्शन हाउस ने जताई खुशी
फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ओशियन फिल्म कंपनी ने सोशल मीडिया के जरिए ऑस्कर कंटेंशन लिस्ट में शामिल होने की खुशी जाहिर की है। कंपनी ने एक पोस्ट साझा कर बताया कि उनकी फिल्म का नाम ऑस्कर 2026 की सूची में दर्ज होना पूरे मराठी सिनेमा के लिए गर्व की बात है।
इससे पहले अभिनेता ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की फिल्म Homebound को भारत की ओर से ऑस्कर 2026 के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है।
कब होंगे ऑस्कर अवॉर्ड 2026
98वें अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन रविवार, 15 मार्च 2026 को किया जाएगा। ऐसे में भारतीय फिल्मों दशावतार और होमबाउंड से इस बार ऑस्कर मंच पर शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें लगाई जा रही हैं।
