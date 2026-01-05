मराठी सिनेमा का डंका: ऑस्कर की दावेदारी में शामिल हुई 'दशावतार', दुनिया भर की 150 फिल्मों से होगा मुकाबला

एंटरटेनमेंट डेस्क। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म अवॉर्ड्स में शुमार Academy Awards के 98वें संस्करण को लेकर उत्साह धीरे-धीरे चरम पर पहुंच रहा है। हर साल की तरह इस बार भी भारतीय सिनेमा को लेकर खास चर्चा बनी हुई है। बीते वर्षों में कई भारतीय फिल्मों ने ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट तक का सफर तय किया है और अब ऑस्कर अवॉर्ड 2026 में भी भारत की मौजूदगी मजबूत होती नजर आ रही है।

ताजा जानकारी के मुताबिक, ऑस्कर 2026 की कंटेंशन लिस्ट में शामिल 150 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट में मराठी सिनेमा की फिल्म दशावतार का नाम भी जगह बनाने में सफल रहा है। माना जा रहा है कि यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन कर सकती है।