Mirai Box Office Day 1: ‘मिराई’ की धमाकेदार एंट्री, Teja Sajja की फिल्म ने पहले ही दिन की तगड़ी कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क। तेजा सज्जा की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘मिराई’ ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। कार्तिक गट्टामनेनी के निर्देशन में बनी इस बिग-बजट फिल्म में तेजा सज्जा, मंचू मनोज और ऋतिका नायक मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं।
लगभग 50 करोड़ रुपये के बजट से बनी इस फिल्म को हाई-क्वालिटी VFX और ग्राफिक्स के साथ तैयार किया गया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। कहानी एक ऐसे योद्धा पर आधारित है जिसे नौ पवित्र ग्रंथों की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, जिनमें किसी भी इंसान को देवता में बदलने की शक्ति है।
सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, ‘मिराई’ ने पहले दिन बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 8.93 करोड़ रुपये की कमाई की है। यह एक धमाकेदार ओपनिंग है जिसने सबको चौंका दिया है। खास बात यह है कि इसने इस साल की ब्लॉकबस्टर ‘महावतार नरसिम्हा’ की ओपनिंग (1.75 करोड़ रुपये) को भी पीछे छोड़ दिया है।
फिल्म ने सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा में बेहतरीन ऑक्यूपेंसी दर्ज की – 63.52%, वहीं तमिल में 16.60% और हिंदी में 8.81% ऑक्यूपेंसी रही। थिएटर्स में इस समय बॉलीवुड की ‘बागी 4’, ‘द बंगाल फाइल्स’, और हॉलीवुड की ‘The Conjuring Last Rites’ जैसी फिल्में चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ‘मिराई’ ने शानदार कलेक्शन कर सबका ध्यान खींचा है।
‘मिराई’ में तेजा सज्जा लीड रोल में नजर आ रहे हैं, जबकि मंचू मनोज, जगपति बाबू, ऋतिका नायक और श्रिया सरन ने भी अहम किरदार निभाए हैं। पिछले साल तेजा सज्जा ने अपनी सुपरहिट फिल्म ‘हनु मैन’ से बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका किया था और अब ‘मिराई’ भी उसी तरह सफलता की ओर बढ़ती दिख रही है।
12 सितंबर को रिलीज हुई ‘मिराई’ को क्रिटिक्स और दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। शानदार VFX, दमदार कहानी और स्टार कास्ट की एक्टिंग ने फिल्म को पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर हिट बना दिया है।