14 साल बाद फिर साथ नजर आएंगे शाहरुख खान-रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती के बयान से खुला बड़ा राज

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और साउथ सुपरस्टार रजनीकांत जब भी इन दोनों दिग्गजों का नाम एक साथ आता है, फैंस की उत्सुकता अपने आप बढ़ जाती है। अब लंबे इंतजार के बाद यह सपना सच होता नजर आ रहा है। करीब 14 साल बाद एक बार फिर शाहरुख खान और रजनीकांत बड़े पर्दे पर साथ दिखाई दे सकते हैं।
दरअसल, इस बड़े खुलासे की वजह बने हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने अनजाने में इस राज से पर्दा उठा दिया। उनकी एक बातचीत के बाद से सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस इस धांसू जोड़ी को फिर से देखने को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं।
पिछले कुछ समय से यह चर्चा थी कि शाहरुख खान और रजनीकांत किसी प्रोजेक्ट में साथ काम कर सकते हैं, लेकिन फिल्म का नाम सामने नहीं आया था। अब मिथुन चक्रवर्ती ने SITI सिनेमा से बातचीत के दौरान अपनी आने वाली फिल्म जेलर 2 का जिक्र करते हुए इसके कलाकारों के नाम गिनाए। इसी दौरान उन्होंने रजनीकांत के साथ-साथ शाहरुख खान, मोहनलाल, राम्या कृष्णन और शिवकुमार का नाम ले लिया।
मिथुन के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि जेलर 2 में शाहरुख खान की मौजूदगी लगभग तय है। हालांकि मेकर्स की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फैंस इसे कन्फर्मेशन मान रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेलर 2 में शाहरुख खान का फुल-लेंथ रोल नहीं, बल्कि एक दमदार कैमियो हो सकता है। इससे पहले साल 2011 में फिल्म रा.वन में रजनीकांत ने शाहरुख खान की फिल्म में चिट्टी के रूप में कैमियो किया था। इसके बाद दोनों सुपरस्टार्स को एक साथ स्क्रीन शेयर करते नहीं देखा गया।
अब 14 साल बाद अगर जेलर के सीक्वल में यह जोड़ी फिर नजर आती है, तो यह फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। वहीं शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म किंग की शूटिंग में व्यस्त हैं, जबकि रजनीकांत जेलर 2 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं।
फिलहाल दर्शकों की निगाहें मेकर्स की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर यह जोड़ी सच में साथ आती है, तो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका देखने को मिल सकता है।