14 साल बाद फिर साथ नजर आएंगे शाहरुख खान-रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती के बयान से खुला बड़ा राज

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और साउथ सुपरस्टार रजनीकांत जब भी इन दोनों दिग्गजों का नाम एक साथ आता है, फैंस की उत्सुकता अपने आप बढ़ जाती है। अब लंबे इंतजार के बाद यह सपना सच होता नजर आ रहा है। करीब 14 साल बाद एक बार फिर शाहरुख खान और रजनीकांत बड़े पर्दे पर साथ दिखाई दे सकते हैं।

दरअसल, इस बड़े खुलासे की वजह बने हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने अनजाने में इस राज से पर्दा उठा दिया। उनकी एक बातचीत के बाद से सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस इस धांसू जोड़ी को फिर से देखने को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं।

‘जेलर 2’ में शाहरुख खान की एंट्री? पिछले कुछ समय से यह चर्चा थी कि शाहरुख खान और रजनीकांत किसी प्रोजेक्ट में साथ काम कर सकते हैं, लेकिन फिल्म का नाम सामने नहीं आया था। अब मिथुन चक्रवर्ती ने SITI सिनेमा से बातचीत के दौरान अपनी आने वाली फिल्म जेलर 2 का जिक्र करते हुए इसके कलाकारों के नाम गिनाए। इसी दौरान उन्होंने रजनीकांत के साथ-साथ शाहरुख खान, मोहनलाल, राम्या कृष्णन और शिवकुमार का नाम ले लिया। मिथुन के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि जेलर 2 में शाहरुख खान की मौजूदगी लगभग तय है। हालांकि मेकर्स की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फैंस इसे कन्फर्मेशन मान रहे हैं।