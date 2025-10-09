Mohammed Rafi ने तेज बुखार में भी रिकॉर्ड किया था ये गाना, धर्मेंद्र का रोमांटिक सॉन्ग आज भी है सुपरहिट

एंटरटेनमेंट डेस्क। सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) ने अपने करियर में हजारों नगमे गाए, जिनमें से कई आज भी श्रोताओं के दिलों में बसे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 102 डिग्री बुखार में भी एक सुपरहिट गाना रिकॉर्ड किया था? यह गीत सुपरस्टार धर्मेंद्र (Dharmendra) पर फिल्माया गया था और आज भी इसे सुनते ही हर किसी के ज़ेहन में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं।
साल 1961 में जब धर्मेंद्र की शुरुआती फिल्मों में से एक ‘शोला और शबनम (Shola Aur Shabnam)’ की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तब मोहम्मद रफी इस फिल्म के गीत ‘जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझमें... (Jane Kya Dhoondti Rehti Hain Yeh Aankhen Mujh Mein)’ को गाने वाले थे। उस वक्त उनकी तबीयत बेहद खराब थी और उन्हें तेज बुखार था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के संगीतकार खय्याम ने रफी साहब को आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन रफी ने साफ कह दिया कि रिकॉर्डिंग कैंसिल होने से प्रोड्यूसर को नुकसान होगा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 102 डिग्री बुखार में भी यह गीत पूरे समर्पण के साथ रिकॉर्ड कर दिया।
रफी साहब का यह समर्पण उनके प्रोफेशनलिज़्म की मिसाल बन गया। उनका मानना था कि अपनी वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने तबीयत की परवाह किए बिना इस गीत को पूरा किया।
धर्मेंद्र पर फिल्माया गया यह गाना न सिर्फ फिल्म ‘शोला और शबनम’ का, बल्कि रफी साहब के करियर का भी एक आइकॉनिक सॉन्ग बन गया। यह गीत आज भी रेडियो, यूट्यूब और म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का पसंदीदा बना हुआ है।
रफी साहब की यह कहानी बताती है कि जब समर्पण और जुनून दिल में हो, तो कोई भी मुश्किल इंसान को उसके काम से नहीं रोक सकती।
जाने क्या ढूँढती रहती हैं ये आँखें मुझमें
राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है
अब न वो प्यार न उसकी यादें बाकी
आग यूँ दिल में लगी कुछ न रहा कुछ न बचा
जिसकी तस्वीर निगाहों में लिये बैठा हो
मैं वो दिलदार नहीं उसकी हूँ खामोश चिता
ज़िंदगी हँस के न गुज़रती तो बहुत अच्छा था
खैर हँस के न सही रो के गुज़र जायेगी
राख बरबाद मुहब्बत की बचा रखी हैं
बार-बार इसको जो छेड़ा तो बिखर जायेगी
आरज़ू जुर्म वफ़ा जुर्म तमन्ना है गुनाह
ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता
कैसे बाज़ार का दस्तूर तुम्हें समझाऊँ
बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता ...
