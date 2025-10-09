Mohammed Rafi ने तेज बुखार में भी रिकॉर्ड किया था ये गाना, धर्मेंद्र का रोमांटिक सॉन्ग आज भी है सुपरहिट

एंटरटेनमेंट डेस्क। सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी (Mohammed Rafi) ने अपने करियर में हजारों नगमे गाए, जिनमें से कई आज भी श्रोताओं के दिलों में बसे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 102 डिग्री बुखार में भी एक सुपरहिट गाना रिकॉर्ड किया था? यह गीत सुपरस्टार धर्मेंद्र (Dharmendra) पर फिल्माया गया था और आज भी इसे सुनते ही हर किसी के ज़ेहन में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं।

बुखार में भी नहीं रोकी रिकॉर्डिंग साल 1961 में जब धर्मेंद्र की शुरुआती फिल्मों में से एक ‘शोला और शबनम (Shola Aur Shabnam)’ की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तब मोहम्मद रफी इस फिल्म के गीत ‘जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझमें... (Jane Kya Dhoondti Rehti Hain Yeh Aankhen Mujh Mein)’ को गाने वाले थे। उस वक्त उनकी तबीयत बेहद खराब थी और उन्हें तेज बुखार था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के संगीतकार खय्याम ने रफी साहब को आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन रफी ने साफ कह दिया कि रिकॉर्डिंग कैंसिल होने से प्रोड्यूसर को नुकसान होगा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 102 डिग्री बुखार में भी यह गीत पूरे समर्पण के साथ रिकॉर्ड कर दिया। रफी का जज्बा बना मिसाल रफी साहब का यह समर्पण उनके प्रोफेशनलिज़्म की मिसाल बन गया। उनका मानना था कि अपनी वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने तबीयत की परवाह किए बिना इस गीत को पूरा किया।