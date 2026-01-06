मेरी खबरें
    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 09:01:15 AM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 09:01:15 AM (IST)
    Ramayana में ‘अवतार’ वाली तकनीक का इस्तेमाल, सेट से लीक हो गई फिल्म की तस्वीरें
    कुणाल कपूर की लीक फोटो ने खोला राज।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मानी जा रही नितेश तिवारी की 'रामायण' एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। फिल्म को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने प्रशंसकों के बीच हलचल पैदा कर दी है।

    खबर है कि इस एपिक सागा को बनाने के लिए निर्देशक जेम्स कैमरून की कल्ट क्लासिक हॉलीवुड फिल्म 'अवतार' वाली अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।

    कुणाल कपूर की लीक फोटो ने खोला राज

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर हाल ही में फिल्म के सेट से एक तस्वीर वायरल हुई है। इस तस्वीर में अभिनेता कुणाल कपूर 'मोशन कैप्चर' (Motion Capture) सूट पहने और चेहरे पर सेंसर्स लगाए नजर आ रहे हैं। इस तकनीक का उपयोग पात्रों के हाव-भाव और हरकतों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में हाई-लेवल VFX के जरिए स्क्रीन पर जीवंत बनाया जाता है।


    बता दें कि कुणाल कपूर इस फिल्म में भगवान इंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। मोशन कैप्चर तकनीक के इस्तेमाल से यह साफ हो गया है कि नितेश तिवारी इस पौराणिक गाथा को अंतरराष्ट्रीय स्तर का विजुअल ट्रीट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

    कैसी होगी फिल्म की भव्यता?

    फिल्म से जुड़े सूत्रों का दावा है कि 'रामायण' के वीएफएक्स (VFX) और ग्राफिक्स पर भारी निवेश किया जा रहा है। 'अवतार' की तर्ज पर मोशन कैप्चर का इस्तेमाल होने से फिल्म में वानर सेना, राक्षसों और युद्ध के दृश्यों को अभूतपूर्व तरीके से पेश किया जाएगा। फिल्म के बजट और इस तकनीक के तालमेल को देखते हुए इसे भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी और तकनीकी रूप से उन्नत फिल्म कहा जा रहा है।

    रणबीर बने 'राम' और यश बनेंगे 'रावण'

    स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, साउथ के सुपरस्टार यश (KGF फेम) रावण के शक्तिशाली किरदार में दिखाई देंगे। यह मुकाबला बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक अभी से उत्साहित हैं।

    दो भागों में रिलीज होगी फिल्म

    निर्देशक नितेश तिवारी ने 'रामायण' को एक विस्तृत कहानी के रूप में पेश करने का फैसला किया है:

    पहला भाग - इस साल दीवाली 2026 के मौके पर रिलीज होने की संभावना है।

    दूसरा भाग - अगले साल दीवाली 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा।

    फिल्म में VFX का काम ऑस्कर विजेता कंपनी कर रही है, जो इसे विजुअल के मामले में वैश्विक स्तर पर ले जाएगी।

