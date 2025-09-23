जवान दिखने के लिए मुमताज 77 साल की उम्र में भी करवाती हैं फिलर्स, सर्जरी को लेकर की खुलकर बात

एंटरटेनमेंट डेस्क। 77 साल की उम्र में भी बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा मुमताज (Mumtaz) अपनी खूबसूरती और फिटनेस से लोगों को हैरान कर देती हैं। हाल ही में उन्होंने फेस फिलर्स और सर्जरी को लेकर खुलकर अपनी राय रखी।
मुमताज का कहना है कि अगर किसी को खुद में कोई कमी महसूस होती है, तो उसे सुधारने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि खुद को बेहतर बनाना किसी तरह का अपराध नहीं है।
एक इंटरव्यू में मुमताज ने बताया कि वह रोजाना एक घंटे से ज्यादा समय तक वर्कआउट करती हैं और हेल्दी डाइट फॉलो करती हैं। खाने-पीने की अनियमित आदतों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल लोग देर रात तक खाते हैं, जबकि वह हर दिन शाम 7 बजे तक डिनर कर लेती हैं।
मुमताज ने बताया कि उन्होंने अब तक फेसलिफ्ट नहीं करवाई है, लेकिन जब उन्हें बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, तो वह चेहरे पर हल्के फिलर्स का इस्तेमाल करती हैं। यह असर एक से दो महीने तक रहता है और वह इसे हर चार महीने में एक बार करवाती हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी है।
आजकल फिल्मी दुनिया में बोटॉक्स और प्लास्टिक सर्जरी का चलन काफी बढ़ गया है। इस पर अपनी राय रखते हुए मुमताज ने कहा, 'अगर किसी को खुद में कोई कमी लगती है तो उसे सुधार लेना चाहिए। यह बिल्कुल भी गलत नहीं है। हर कोई सुंदर और अच्छा दिखना चाहता है। अगर मुझे भी कभी लगेगा कि बदलाव जरूरी है, तो मैं बिना झिझक सर्जरी भी करवा लूंगी। अगर इससे मैं सुंदर दिखूंगी, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है।'