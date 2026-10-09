एंटरटेनमेंट डेस्‍क। जाने माने दिग्‍गज अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं हैं। गुरुवार को गोवा में उनके घर पर 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया, जिससे पूरा बॉलीवुड सदमे और उदासी में है। नाना पाटेकर को उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी के लिए जानते और पसंद करते थे। बॉलीवुड के इस दिग्‍गज एक्टर का एक ऐसा पहलू भी था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उनका मध्य प्रदेश से पुराना नाता था, उन्होंने राज्य में कई जाने-माने प्रोजेक्ट्स की शूटिंग की थी।

नाना की अभी तक रिलीज़ नहीं हुई फिल्म, 'शक्ति शालिनी', जो अब उनकी आखिरी फिल्म मानी जाएगी। इसकी शूटिंग भी कथित तौर पर राज्य के कुछ हिस्सों में हुई थी, जिसमें ग्वालियर, दतिया और मुरैना शामिल हैं। यह फिल्म 2027 में थिएटर में रिलीज़ होने वाली है।

मई में आए थे एमपी नाना इस साल मई में फिल्म की शूटिंग के लिए MP आए थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने अपनी मौत से पहले शूटिंग का अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। मध्य प्रदेश टूरिज्म के अधिकारियों के मुताबिक, ग्वालियर, दतिया और मुरैना को शूटिंग लोकेशन के तौर पर चुना गया था, क्योंकि फिल्म की सेटिंग पर चंबल के बीहड़ों और वहां रहने वाले डाकुओं का असर बताया जाता है। फिल्म टूरिज्म (MP टूरिज्म बोर्ड) के डिप्टी डायरेक्टर राम कुमार तिवारी ने टाइम्‍स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि, "'शक्ति शालिनी' की शूटिंग करीब 20-25 दिन चली थी। नाना को मध्य प्रदेश बहुत पसंद था।" 2010 में राजनीति की शूटिंग की थी वह इससे पहले 2010 में प्रकाश झा की डायरेक्ट की हुई पॉलिटिकल ड्रामा 'राजनीति' की शूटिंग के लिए भोपाल आए थे। इस फिल्म में पॉलिटिकल परिवारों के पाॅवर स्ट्रगल को दिखाया गया था, जिसमें नाना ने अहम रोल निभाया था।