एंटरटेनमेंट डेस्क। मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का गोवा में 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक्टर का आखिरी वीडियो वायरल हो रहा है। PTI द्वारा शेयर किए गए एक पोस्ट में नाना पाटेकर को गोवा में सम्राट क्लब इंटरनेशनल इंस्टॉलेशन सेरेमनी को संबोधित करते हुए देखा गया, यह उनकी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस थी।
नाना पाटेकर एक इवेंट के लिए गोवा में थे और उन्हें आखिरी बार 4 अक्टूबर को डोना पाउला में एक इवेंट में पब्लिकली देखा गया था। PTI के मुताबिक, नाना पाटेकर गोवा में सम्राट क्लब इंटरनेशनल इंस्टॉलेशन सेरेमनी में शामिल हुए थे। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
75 साल के एक्टर नाना पाटेकर की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें गोवा में अपने घर पर सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद एक मेडिकल टीम को उनके फ्लैट पर भेजा गया।
उन्हें बेहोश पाया गया और मौके पर ही कार्डियक मसाज दी गई, जिसके बाद उन्हें डोना पाउला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल की मेडिकल टीम ने सुबह 5:20 AM पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण मेडिकली और कानूनी तौर पर पता लगाने के लिए आज पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।
VIDEO | Goa: Actor Nana Patekar attended and addressed the Samraat Club International installation ceremony in Dona Paula. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/jl8xn9vXOk
— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2026
ननाना पाटेकर को आखिरी बार विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ’ रोमियो में देखा गया था, जो फरवरी 2026 में रिलीज़ हुई थी। उन्होंने सूबेदार, हाउसफुल 5 और वनवास में भी काम किया।
प्रकाश झा की संकल्प में भी काम किया। इस अनुभवी एक्टर ने 1978 में गमन से अपने करियर की शुरुआत की और क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार, अब तक छप्पन, राजनीति और वेलकम में शानदार परफॉर्मेंस दी।
मणिपाल हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ डॉ. शेखर साल्कर के मुताबिक, डॉक्टरों ने CPR के ज़रिए नाना पाटेकर की हार्टबीट को 45 मिनट तक वापस लाने की कोशिश की।
लेकिन एक्टर पूरे समय एसिस्टोल में रहे। डॉ. साल्कर ने कहा, “45 मिनट तक लगातार CPR के बावजूद, उन्हें होश में नहीं लाया जा सका। एक मेडिको-लीगल केस (MLC) रजिस्टर किया गया है, और पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।”