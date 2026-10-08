एंटरटेनमेंट डेस्‍क। मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का गोवा में 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक्टर का आखिरी वीडियो वायरल हो रहा है। PTI द्वारा शेयर किए गए एक पोस्ट में नाना पाटेकर को गोवा में सम्राट क्लब इंटरनेशनल इंस्टॉलेशन सेरेमनी को संबोधित करते हुए देखा गया, यह उनकी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस थी।

नाना पाटेकर एक इवेंट के लिए गोवा में थे और उन्हें आखिरी बार 4 अक्टूबर को डोना पाउला में एक इवेंट में पब्लिकली देखा गया था। PTI के मुताबिक, नाना पाटेकर गोवा में सम्राट क्लब इंटरनेशनल इंस्टॉलेशन सेरेमनी में शामिल हुए थे। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

75 साल के एक्टर नाना पाटेकर की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें गोवा में अपने घर पर सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद एक मेडिकल टीम को उनके फ्लैट पर भेजा गया। उन्हें बेहोश पाया गया और मौके पर ही कार्डियक मसाज दी गई, जिसके बाद उन्हें डोना पाउला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल की मेडिकल टीम ने सुबह 5:20 AM पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण मेडिकली और कानूनी तौर पर पता लगाने के लिए आज पोस्टमॉर्टम किया जाएगा। VIDEO | Goa: Actor Nana Patekar attended and addressed the Samraat Club International installation ceremony in Dona Paula. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/jl8xn9vXOk — Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2026 आखिरी बार विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ’ रोमियो में देखा गया