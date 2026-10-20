दशहरे पर ‘नई नवेली’ की धूम, अनदेखे अवतार में हैं यामी गौतम, दुनियाभर में ₹19.3 करोड़ की कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। जीत का त्योहार दशहरा आ चुका है और ‘नई नवेली’ इस खास मौके को और भी यादगार बनाने के लिए तैयार है! दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और अच्छाई-बुराई के बीच दिलचस्प टकराव को दर्शाने वाली यह फैंटेसी फैमिली एंटरटेनर हर पीढ़ी के लिए त्योहार की खुशियों को दोगुना करने का बेहतरीन विकल्प है।

रिलीज़ के महज चार दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में कुल ₹19.3 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (GBOC) कर लिया है। इससे पहले फिल्म ने अपने शुरुआती वीकेंड में दुनियाभर में ₹16.26 करोड़ की कमाई की थी। यामी गौतम धर एक बिल्कुल नए और अनदेखे अवतार में नजर आ रही हैं। भव्य स्तर पर बनाई गई यह फिल्म लोककथाओं, हास्य और दिल को छू लेने वाले पलों को खूबसूरती से जोड़ते हुए ऐसी कहानी पेश करती है, जिसका आनंद पूरा परिवार एक साथ ले सकता है।