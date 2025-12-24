Netflix की इस सीरीज ने 2025 में मचाया तहलका, OTT पर 145.8 मिलियन व्यूज के साथ बनी नंबर-1

मेरी खबरें
    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 04:01:11 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 04:01:11 PM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क। 2025 में ओटीटी की दुनिया में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। ‘स्क्विड गेम्स-3’, ‘वेडनेसडे सीजन 2’ और ‘स्ट्रेंजर थिंग्स 5’ जैसी सीरीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये सभी सीरीज रिलीज होते ही नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड करने लगीं। हालांकि, इनमें से एक सीरीज ने व्यूज के मामले में बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया।

    आइए जानते हैं 2025 में नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टॉप सीरीज के बारे में - स्क्विड गेम्स 3 (Squid Games 3)

    कोरियन ड्रामा सीरीज ‘स्क्विड गेम्स’ का तीसरा सीजन 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ और आते ही छा गया। पहले और दूसरे सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद तीसरे सीजन को भले ही समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन दर्शकों की संख्या के मामले में यह सीरीज रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही।


    ‘स्क्विड गेम्स 3’ को दुनियाभर में 145.8 मिलियन व्यूज मिले, जिसके साथ यह 2025 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स सीरीज बन गई।

    अडोलेसेंस (Adolescence)

    ब्रिटिश साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा सीरीज ‘अडोलेसेंस’ ने भी दर्शकों को खूब प्रभावित किया। फिलिप बरंतिनी के निर्देशन में बनी यह सीरीज 13 साल के एक लड़के जैमी मिलर की कहानी दिखाती है, जिस पर स्कूल में एक लड़की की हत्या का आरोप लगता है। रोमांच और सस्पेंस से भरपूर इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर 142.6 मिलियन व्यूज मिले।

    वेडनेसडे सीजन 2 (Wednesday 2)

    जेन्ना ऑर्टेगा स्टारर सुपरनैचुरल मिस्ट्री कॉमेडी सीरीज ‘वेडनेसडे’ अपने दूसरे सीजन के साथ 2025 में लौटी। दो पार्ट्स में रिलीज हुई इस सीरीज ने भी जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की।

    ‘वेडनेसडे सीजन 2’ को नेटफ्लिक्स पर 119.3 मिलियन व्यूज मिले।

    स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 (Stranger Things 5)

    अमेरिकन साइंस-फिक्शन हॉरर ड्रामा सीरीज ‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ के पांचवें और आखिरी सीजन का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही इसके एपिसोड रिलीज हुए, सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर करीब 115.2 मिलियन व्यूज मिले।

    द नाइट एजेंट सीजन 2 (The Night Agent 2)

    अमेरिकन एक्शन-थ्रिलर सीरीज ‘द नाइट एजेंट’ का दूसरा सीजन भी दर्शकों को पसंद आया। 10 एपिसोड वाली इस सीरीज को साल 2025 में नेटफ्लिक्स पर 94.1 मिलियन व्यूज मिले।

    2025 में ओटीटी पर नेटफ्लिक्स का दबदबा साफ नजर आया, लेकिन व्यूज के मामले में ‘स्क्विड गेम्स 3’ ने सभी को पछाड़ते हुए साल की नंबर-1 सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया।

