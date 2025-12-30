मेरी खबरें
    Netflix पर छाई 2 घंटे 19 मिनट की ये फिल्म... टॉप 5 में कर रही ट्रेंड, लॉन्ग वीकेंड पर परफेक्ट फैमिली मूवी

    दिसंबर का आखिरी हफ्ता लॉन्ग वीकेंड के साथ एंटरटेनमेंट का बेहतरीन मौका लेकर आता है। ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दर्शकों की पहली पसंद बन जाते हैं। नेटफ्ल ...और पढ़ें

    नेटफ्लिक्स पर छाई ये फिल्म।

    HighLights

    1. अरेंज मैरिज और लव के बीच फंसी कहानी
    2. महिला स्वतंत्रता और सामाजिक दबाव पर फोकस
    3. लखनऊ और लंदन की दिलचस्प पृष्ठभूमि

    एंटरटेनमेंट डेस्क: एक समय था जब मनोरंजन के लिए लोगों को सिनेमाघरों में नई फिल्मों की रिलीज़ का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इस आदत को पूरी तरह बदल दिया है। अब दर्शक घर बैठे ही अपने परिवार के साथ नई फिल्में और वेब सीरीज का आनंद ले सकते हैं। दिसंबर का आखिरी सप्ताह लॉन्ग वीकेंड लेकर आता है और ऐसे में OTT पर कोई अच्छी फिल्म देखना एक परफेक्ट प्लान बन जाता है।

    इसी बीच नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक फिल्म दर्शकों के बीच खासा चर्चा में है। यह फिल्म ओटीटी पर आते ही लोगों की पसंद बन गई है और इस वक्त नेटफ्लिक्स की टॉप 5 ट्रेंडिंग फिल्मों में शामिल है।

    यह फिल्म कुल 2 घंटे 19 मिनट की है और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में रिलीज हुई फिल्मों में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लखनऊ में रहती है और पेशे से इंजीनियर है। वह अपनी कमाई से पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालती है, लेकिन समाज की नजर में वह इसलिए ‘अनसेटल्ड’ मानी जाती है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है।


    कहानी उस मोड़ पर दिलचस्प हो जाती है जब उसकी सगाई तय होती है। इसके बाद वह काम के सिलसिले में लंदन जाती है, जहां उसकी जिंदगी में एक नया शख्स दस्तक देता है। यह नई मुलाकात न सिर्फ उसकी अरेंज मैरिज बल्कि उसकी पहचान और सोच को भी चुनौती देती है।

    फिल्म आज़ादी, सामाजिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों और खुद की खुशी को चुनने जैसे विषयों को बखूबी दर्शाती है। कहानी में ऐसा वक्त भी आता है जब लखनऊ में तय अरेंज मैरिज और लंदन में पनपे प्यार के बीच वह बुरी तरह उलझ जाती है। हालात तब और दिलचस्प हो जाते हैं जब दोनों ही पक्ष एक साथ उसके दरवाजे पर बारात लेकर पहुंच जाते हैं। अब वह किसे अपना जीवनसाथी चुनती है, इसका जवाब फिल्म देखकर ही मिलेगा।

    यह फिल्म महिलाओं की आज़ादी और आत्मनिर्भरता की जरूरत को उजागर करती है और उस सामाजिक सोच पर सवाल उठाती है, जहां एक लड़की की सफलता को उसकी शादी से जोड़कर देखा जाता है।

    यह फिल्म हुमा कुरैशी की ‘सिंगल सलमा (Single Salma)’ है, जो 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। रिलीज के साथ ही यह फिल्म टॉप 5 ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। फिल्म में हुमा कुरैशी के साथ श्रेयस तलपड़े और सनी सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें हुमा ने सलमा रिजवी का किरदार निभाया है।

