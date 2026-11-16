इस हफ्ते OTT रिलीज़ (16-22 नवंबर, 2026): मिस्टर एंड मिसेज ऑफिस, हाइकू, ढिंडोरा, कैंपस डायरीज सीजन 2

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। इस हफ़्ते नई OTT रिलीज़ (16-22 नवंबर, 2026) नवंबर का तीसरा हफ़्ता अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म पर फ़िल्मों और वेब सीरीज़ की एक नई लाइनअप लेकर आया है। ढिंडोरा सीज़न 2 और कैंपस डायरीज़ सीज़न 2 जैसी वापस आने वाली पसंदीदा फ़िल्मों से लेकर अंबिल अवन, हाइकू और परफेक्ट लायर्स जैसे नए टाइटल तक, इस आने वाले हफ़्ते दर्शकों के लिए बिंज-वॉच करने के लिए बहुत कुछ है। एक नज़र डालें।

मैडेन कहाँ देखें: Amazon Prime Video रिलीज़ डेट: 18 नवंबर, 2026 यह एक आने वाली बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा है जो मशहूर अमेरिकन फुटबॉल कोच और ब्रॉडकास्टर जॉन मैडेन की ज़िंदगी पर आधारित है। निकोलस केज स्टारिंग यह फिल्म ओकलैंड रेडर्स को कोचिंग देने से लेकर अमेरिकन फुटबॉल में सबसे जानी-मानी आवाज़ों में से एक बनने तक के उनके सफ़र को दिखाती है।

अंबिल अवन कहाँ देखें: SonyLIV रिलीज़ डेट: 20 नवंबर, 2026 यह एक तमिल रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है जिसमें अशोक सेलवन और प्रीति मुखुंधन स्टारिंग हैं। फिल्म सूर्या और इयाल नाम के शादीशुदा जोड़े की कहानी है जो एक विंटेज होमस्टे चलाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए एक हिल स्टेशन पर जाते हैं। हालाँकि, उनके प्लान तब खतरनाक मोड़ ले लेते हैं जब एक ताकतवर लोकल आदमी उन्हें उनके नए खरीदे गए बंगले से ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करता है। मिस्टर एंड मिसेज ऑफिस कहाँ देखें: JioHotstar रिलीज़ डेट: 18 नवंबर, 2026 यह एक आने वाली तमिल वर्कप्लेस कॉमेडी सीरीज़ है जिसमें प्रदीप एंटनी और स्मेहा मणिमेगालाई लीड रोल में हैं। कहानी अरिवु और ऐश्वर्या की है, जो एक नए शादीशुदा जोड़े हैं और उन्हें एक ही IT कंपनी में नौकरी मिल जाती है। हालाँकि, जब उन्हें पता चलता है कि कंपनी की पॉलिसी परिवार के सदस्यों को एक साथ काम करने की इजाज़त नहीं देती है, तो वे अपनी शादी छिपाने का फैसला करते हैं और ऑफिस में अजनबी होने का नाटक करते हैं।

हाइकू कहाँ देखें: नेटफ्लिक्स रिलीज़ डेट: 20 नवंबर, 2026 एक और तमिल OTT रिलीज़ में एगन, श्रीदेवी अपल्ला और फेमिना जॉर्ज लीड रोल में हैं। फिल्म मनो नाम के एक जवान आदमी की कहानी है, जिसकी इनसिक्योरिटी और पज़ेसिवनेस कोडी के साथ उसके पहले रिश्ते पर असर डालती है। सालों बाद, उसकी मुलाकात निवी से होती है, जो एक परेशान पिछले रिश्ते के इमोशनल निशानों से जूझ रही एक औरत है। द ब्लू रोड कहाँ देखें: नेटफ्लिक्स रिलीज़ डेट: 20 नवंबर, 2026 आने वाली कोरियन-जापानी क्राइम थ्रिलर में सोन सुक-कू, ईता नागायामा और किम शिन-रॉक हैं। कहानी दो जासूसों की है, एक साउथ कोरिया से और दूसरा जापान से, जो दोनों देशों में हो रही कई भयानक हत्याओं की जाँच करने के लिए एक साथ आते हैं। ढिंडोरा कहाँ देखें: नेटफ्लिक्स रिलीज़ डेट: 20 नवंबर, 2026 भुवन बाम अपनी पॉपुलर कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ के साथ लौट रहे हैं, जिसके सीज़न 2 में BB Ki Vines यूनिवर्स के बहुत पसंद किए जाने वाले किरदार वापस आ रहे हैं। नया सीज़न टीटू मामा पर केंद्रित है, जो अपने ससुराल वालों के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करते हुए 11 करोड़ रुपये के बड़े फाइनेंशियल नुकसान से जूझ रहा है। कैंपस डायरीज़ – सीज़न 2 कहाँ देखें: Amazon MX Player रिलीज़ डेट: 18 नवंबर, 2026 कॉलेज सिटकॉम का सीज़न 2 दोस्ती, रोमांस और कैंपस लाइफ के एक और चैप्टर के लिए जाने-पहचाने गैंग को वापस लाता है। हर्ष बेनीवाल, ऋत्विक साहोरे, सलोनी गौर, सृष्टि गांगुली, सलोनी पटेल और अभिनव शर्मा स्टारिंग, नया सीज़न छह स्टूडेंट्स को दिखाता है जो एक्सेल यूनिवर्सिटी लौटते हैं और बदलते रिश्तों, दिल टूटने, दुश्मनी और बड़े होने की चुनौतियों का सामना करते हैं।