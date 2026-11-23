एंटरटेनमेंट डेस्क। इस हफ़्ते (23-29 नवंबर, 2026) नई OTT रिलीज़: नवंबर 2026 का आखिरी हफ़्ता पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म पर फ़िल्मों और वेब सीरीज़ का एक रोमांचक मिक्स लेकर आ रहा है। हनुमान अंश और दृश्यम: द कन्क्लूजन से लेकर स्वीटपी तक, दर्शकों के देखने के लिए बहुत कुछ है। अपनी वॉचलिस्ट में जोड़ने के लिए लेटेस्ट OTT रिलीज़ पर एक नज़र डालें।
कहाँ देखें: SonyLIV
रिलीज़ डेट: 27 नवंबर, 2026
यह एक हिंदी भक्ति ड्रामा है जिसे विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। यह लक्ष्मण दास शर्मा के शुरुआती जीवन और आध्यात्मिक बदलाव से प्रेरित है, जो बाद में पूज्य गुरु नीम करोली बाबा बने।
कहाँ देखें: नेटफ्लिक्स
रिलीज़ डेट: 27 नवंबर, 2026
अजय देवगन ने विजय सलगांवकर का रोल किया है। यह पॉपुलर क्राइम थ्रिलर का तीसरा पार्ट है, जो विजय की कहानी को आगे बढ़ाता है, जिसका अतीत सैम की रहस्यमयी मौत के सालों बाद भी उसे और उसके परिवार को परेशान करता है।
कहाँ देखें: अमेज़न प्राइम वीडियो
रिलीज़ डेट: 25 नवंबर, 2026
यह साइंस-फिक्शन सीरीज़ कोरा (हंटर शेफ़र) के बारे में है, जो एक भगोड़ी है और अपने अतीत से बचने के लिए ब्लेड रनर के तौर पर नई पहचान बनाती है। वह ओल्वेन (मिशेल योह) के साथ मिलकर एक ऐसे भगोड़े को ढूंढती है जिसके राज़ एक कमज़ोर, फिर से बने लॉस एंजिल्स के भविष्य के लिए खतरा बन सकते हैं।
कहाँ देखें: नेटफ्लिक्स
रिलीज़ डेट: 26 नवंबर, 2026
यह तोशीरो कामिया नाम के एक नौजवान की कहानी है जो गरीबी और अपनी माँ की बीमारी से जूझ रहा है। कहानी आगे बढ़ती है, जैसे-जैसे पौधे मरते हैं और ऑक्सीजन का लेवल गिरता है, और इंसान ट्रांसफ़्लोरेशन नाम की एक टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, जो इंसानों को ऑक्सीजन बनाने के लिए पौधों में बदल देती है।
कहाँ देखें: जियोहॉटस्टार
रिलीज़ डेट: 27 नवंबर, 2026
यह स्टूडेंट पॉलिटिकल ड्रामा मयूर भारद्वाज (गगन अरोड़ा) की कहानी है, जिसकी कॉलेज पॉलिटिक्स में एंट्री उसकी ज़िंदगी बदल देती है। अपने दोस्तों के साथ, वह कैंपस की दुश्मनी, बदलती लॉयल्टी और पावर स्ट्रगल से निपटता है, साथ ही अपने पुराने मेंटर, राघवेंद्र शर्मा (आदिल ज़फ़र खान) का सामना करता है।
कहाँ देखें: Netflix
रिलीज़ डेट: 27 नवंबर, 2026
1830 के पेरिस में सेट, यह क्वासिमोडो (विंसेंट कैसेल) की कहानी है, जो एक कुबड़ा पत्थर का कारीगर है और शहर में हैजा फैलने पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट का टारगेट बन जाता है। एग्नेस (डैफ्ने पटकिया), जो एक डांसर है और जिससे वह प्यार करता है, को बचाने की कोशिश करते हुए, वह खुद को राजनीतिक अशांति और बढ़ते क्रांतिकारी आंदोलन में फंसा हुआ पाता है।
कहाँ देखें: SonyLIV
रिलीज़ डेट: 23 नवंबर, 2026
यह तमिल रोमांटिक सीरीज़ गौतम (मुज़्ज़मिल एलियास) और गायत्री (युवा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी कहानी स्कूल में एक मज़ेदार शरारत से शुरू होती है और धीरे-धीरे पहले प्यार में बदल जाती है।
कहाँ देखें: JioHotstar
रिलीज़ डेट: 26 नवंबर, 2026
यह डार्क कॉमेडी थ्रिलर रियानन लुईस (एला पर्नेल) की कहानी है, जो एक शांत और नज़रअंदाज़ की जाने वाली जवान लड़की है, जिसने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी बुलीइंग और रिजेक्शन झेलते हुए बिताई है। अपने पिता की मौत और अपने पुराने स्कूल बुली की वापसी के बाद, रियानन अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुँच जाती है और उसे मर्डर का अजीब शौक हो जाता है।