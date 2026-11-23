एंटरटेनमेंट डेस्‍क। इस हफ़्ते (23-29 नवंबर, 2026) नई OTT रिलीज़: नवंबर 2026 का आखिरी हफ़्ता पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म पर फ़िल्मों और वेब सीरीज़ का एक रोमांचक मिक्स लेकर आ रहा है। हनुमान अंश और दृश्यम: द कन्क्लूजन से लेकर स्वीटपी तक, दर्शकों के देखने के लिए बहुत कुछ है। अपनी वॉचलिस्ट में जोड़ने के लिए लेटेस्ट OTT रिलीज़ पर एक नज़र डालें।

हनुमान अंश कहाँ देखें: SonyLIV रिलीज़ डेट: 27 नवंबर, 2026 यह एक हिंदी भक्ति ड्रामा है जिसे विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। यह लक्ष्मण दास शर्मा के शुरुआती जीवन और आध्यात्मिक बदलाव से प्रेरित है, जो बाद में पूज्य गुरु नीम करोली बाबा बने। दृश्यम: द कन्क्लूजन कहाँ देखें: नेटफ्लिक्स रिलीज़ डेट: 27 नवंबर, 2026 अजय देवगन ने विजय सलगांवकर का रोल किया है। यह पॉपुलर क्राइम थ्रिलर का तीसरा पार्ट है, जो विजय की कहानी को आगे बढ़ाता है, जिसका अतीत सैम की रहस्यमयी मौत के सालों बाद भी उसे और उसके परिवार को परेशान करता है।

ब्लेड रनर 2099 कहाँ देखें: अमेज़न प्राइम वीडियो रिलीज़ डेट: 25 नवंबर, 2026 यह साइंस-फिक्शन सीरीज़ कोरा (हंटर शेफ़र) के बारे में है, जो एक भगोड़ी है और अपने अतीत से बचने के लिए ब्लेड रनर के तौर पर नई पहचान बनाती है। वह ओल्वेन (मिशेल योह) के साथ मिलकर एक ऐसे भगोड़े को ढूंढती है जिसके राज़ एक कमज़ोर, फिर से बने लॉस एंजिल्स के भविष्य के लिए खतरा बन सकते हैं। फ़ूल नाइट कहाँ देखें: नेटफ्लिक्स रिलीज़ डेट: 26 नवंबर, 2026 यह तोशीरो कामिया नाम के एक नौजवान की कहानी है जो गरीबी और अपनी माँ की बीमारी से जूझ रहा है। कहानी आगे बढ़ती है, जैसे-जैसे पौधे मरते हैं और ऑक्सीजन का लेवल गिरता है, और इंसान ट्रांसफ़्लोरेशन नाम की एक टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, जो इंसानों को ऑक्सीजन बनाने के लिए पौधों में बदल देती है।