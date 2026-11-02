New OTT releases this week (November 2-8, 2026): दिवाली वाला हफ़्ता OTT प्लेटफॉर्म पर रोमांचक फ़िल्मों और वेब सीरीज़ की एक नई लाइनअप लेकर आया है। फ़ैमिली ड्रामा और रोमांटिक कहानियों से लेकर एक्शन थ्रिलर तक, यहाँ आपकी वॉचलिस्ट में जोड़ने के लिए लेटेस्ट रिलीज़ हैं।

इस हफ़्ते नई OTT रिलीज़ (2-8 नवंबर, 2026) इस दिवाली हफ़्ते मूवी नाइट का प्लान बना रहे हैं? दुलकर सलमान की I'm Game और Meesaya Murukku 2 से लेकर Black Doves Season 2 और Possible Love जैसे इंटरनेशनल टाइटल तक, अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए बहुत कुछ है। नीचे दी गई लिस्ट देखें।

दिलवाली दिवाली कहाँ देखें: Netflix रिलीज़ डेट: 5 नवंबर, 2026 इस फ़ैमिली ड्रामा फ़िल्म में मिहिर आहूजा, मनोज पाहवा, नीलू कोहली और और्रा भटनागर बडोनी हैं। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने मिडिल-क्लास माता-पिता को दिवाली पर एक शानदार अपार्टमेंट गिफ्ट करके सरप्राइज देता है। लेकिन उसके इस बड़े काम से अचानक ट्विस्ट, इमोशनल पल और फैमिली ड्रामा होता है, क्योंकि सेलिब्रेशन एक एंटरटेनिंग मोड़ ले लेता है। आई एम गेम कहाँ देखें: JioHotstar रिलीज़ डेट: 6 नवंबर, 2026 नहास हिदायत के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन थ्रिलर में दुलकर सलमान लीड रोल में हैं। कहानी डैन जॉन के बारे में है, जो एक निडर जुआरी है और किस्मत पर भरोसा उसे कई खतरनाक सिचुएशन में डाल देता है।

मीसाया मुरुक्कू 2 कहाँ देखें: SonyLIV रिलीज़ डेट: 6 नवंबर, 2026 यह तमिल रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा, जिसमें हिपहॉप तमिझा अधी ने जीवा का रोल किया है, एक युवा गाना सिंगर के सफर को दिखाता है जो म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाने का सपना देखता है। जैसे-जैसे वह अपने म्यूजिकल एम्बिशन को पूरा करता है, वह प्यार, रिश्तों और पर्सनल चैलेंज से निपटता है, साथ ही अपने परिवार की म्यूजिकल लेगेसी को भी खोजता है। नूरू कोडी वानाविल कहाँ देखें: ज़ी 5 रिलीज़ डेट: 6 नवंबर, 2026 हरीश कल्याण ने वीनो और सिद्धि इदनानी ने फेनी का रोल किया है। कहानी एक नए ब्रॉडकास्टर के बारे में है जो गोवा जाता है और अपने नए शो के लिए लीड ढूंढते हुए फेनी से मिलता है। जैसे-जैसे दोनों करीब आते हैं, उनका रिश्ता एक इमोशनल मोड़ लेता है, जिसमें गलतफहमियां, असहमति और उलझी हुई भावनाएं उनके रिश्ते की परीक्षा लेती हैं। ब्लाइंड गेम कहाँ देखें: ज़ी 5 रिलीज़ डेट: 4 नवंबर, 2026 इस सस्पेंस थ्रिलर में अर्जुन रामपाल सिकंदर के रोल में हैं, उनके साथ प्रियामणि यामिनी के रोल में हैं, और रोहित चंदेल एक अहम रोल में हैं। फिल्म एक IPS ऑफिसर के बारे में है जो दोस्तों के एक ग्रुप और 5 करोड़ रुपये के गायब होने से जुड़ी कई संदिग्ध घटनाओं की जांच करता है। पॉसिबल लव कहाँ देखें: नेटफ्लिक्स रिलीज़ डेट: 6 नवंबर, 2026 ली चांग-डोंग की डायरेक्ट की हुई यह साउथ कोरियन ड्रामा फ़िल्म, दो शादीशुदा जोड़ों के बारे में है, जिनका सोशल बैकग्राउंड अलग-अलग है। इनकी ज़िंदगी तब एक-दूसरे से जुड़ जाती है जब एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाने वाला एक नौकरी से निकाले गए वर्कर और उसकी पत्नी की मुश्किलों को दिखाने का फ़ैसला करता है।