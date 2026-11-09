इस हफ्ते नई OTT रिलीज़ (9-15 नवंबर, 2026): जेलर 2, ब्लाइंड गेम, स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर, बांद्रा

New OTT releases this week (November 9-15, 2026): इस हफ़्ते OTT रिलीज़ में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई तरह के जॉनर हैं। जेलर 2 और द लॉर्ड ऑफ़ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ़ पावर सीज़न 3 से लेकर स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर: आफ्टर डार्क तक, इस हफ़्ते आने वाली नई फ़िल्मों और वेब सीरीज़ की लिस्ट यहाँ देखें।

इस हफ़्ते (9-15 नवंबर, 2026) नई OTT रिलीज़ क्या आप अपनी वीकेंड वॉचलिस्ट प्लान कर रहे हैं? एक्शन थ्रिलर से लेकर फैंटेसी ड्रामा और कैंपस मिस्ट्री तक, हमने आपके लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार और दूसरी जगहों पर आने वाली नई OTT रिलीज़ की एक चुनी हुई लिस्ट तैयार की है।

द लॉर्ड ऑफ़ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ़ पावर – सीज़न 3 कहाँ देखें: अमेज़न प्राइम वीडियो रिलीज़ डेट: 11 नवंबर, 2026 यह फैंटेसी ड्रामा सीरीज़ अपने बहुत इंतज़ार किए जा रहे तीसरे सीज़न के साथ वापस आ रही है। मिडिल-अर्थ के दूसरे युग में सेट, नया सीज़न सौरोन की कहानी को आगे बढ़ाता है क्योंकि वह पावर में आने और वन रिंग बनाने की कोशिश करता है। सीरीज़ में मॉर्फिड क्लार्क, चार्ली विकर्स और रॉबर्ट अरामायो जैसे कई कलाकार हैं। जेलर 2 कहाँ देखें: अमेज़न प्राइम वीडियो रिलीज़ डेट: 12 नवंबर, 2026 सुपरस्टार रजनीकांत अपनी 2023 की ब्लॉकबस्टर के बहुत इंतज़ार किए जा रहे सीक्वल में टाइगर मुथुवेल पांडियन के रूप में लौट रहे हैं। नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा डायरेक्टेड, यह एक्शन-क्राइम ड्रामा रिटायर्ड जेलर को दिखाता है जब एक ताकतवर क्रिमिनल सिंडिकेट उसके परिवार को धमकी देता है और उसे फिर से एक्शन में लाया जाता है।

ब्लाइंड गेम कहाँ देखें: ज़ी 5 रिलीज़ डेट: 11 नवंबर, 2026 अर्जुन रामपाल और प्रियामणि स्टारिंग, यह एक क्राइम थ्रिलर है जिसे संगीत सिवन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो एक गुमशुदा संपत्ति की जांच करने निकलता है। हालांकि, उसकी खोज जल्द ही उसे धोखे, लालच और अचानक आने वाले ट्विस्ट के खतरनाक जाल में फंसा देती है। स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर: आफ्टर डार्क कहाँ देखें: जियोहॉटस्टार रिलीज़ डेट: 13 नवंबर, 2026 शनाया कपूर इस थ्रिलर सीरीज़ के साथ अपना OTT डेब्यू कर रही हैं। सेंट टेरेसा में सेट, कहानी अदिति मलिक के बारे में है, जो अपनी जुड़वां बहन आयशा की रहस्यमयी मौत की जांच करने के लिए स्कूल में अंडरकवर जाती है। 12 12 12 कहाँ देखें: Apple TV+ रिलीज़ डेट: 13 नवंबर, 2026 जेमी डॉर्नन और एंथनी मैकी स्टारर यह आने वाली क्राइम थ्रिलर सीरीज़ ज्यूरिख में एक बड़ी बैंक डकैती के बारे में है। यह एक बदनाम FBI एजेंट और एक अमेरिकन करियर क्रिमिनल की कहानी है जो पूरे यूरोप में चूहे-बिल्ली के खतरनाक खेल में फँस जाते हैं। बांद्रा कहाँ देखें: ज़ी 5 रिलीज़ डेट: 13 नवंबर, 2026 दिलीप और तमन्ना भाटिया स्टारिंग, यह मलयालम एक्शन ड्रामा आला नाम के एक पावरफुल बिज़नेसमैन की कहानी है जिसका पास्ट मुश्किलों भरा रहा है, जिसकी ज़िंदगी में एक अचानक मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात 1990 के दशक की पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा जानकी से होती है।