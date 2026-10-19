एंटरटेनमेंट डेस्‍क। New OTT releases this week (October 19-25, 2026) इस त्योहार वाले हफ़्ते में OTT रिलीज़ में क्राइम थ्रिलर और कॉमेडी ड्रामा का मिक्स है, गजब रात से चार यार और डोरोथी। यहाँ Netflix, JioHotstar, ZEE5 और दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर आने वाली फ़िल्मों और शो पर एक नज़र डालें।

इस हफ़्ते नई OTT रिलीज़ (19-25 अक्टूबर, 2026) इस त्योहार वाले हफ़्ते में देखने के लिए कुछ नया ढूंढ रहे हैं? आने वाली लाइनअप में माइथोलॉजी, थ्रिलर, स्पोर्ट्स ड्रामा और सस्पेंस का मिक्स है, जिसमें गजब रात से चार यार, सूमो दीदी और डोरोथी जैसे टाइटल स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं।

चार यार कहां देखें: Amazon Prime Video रिलीज़ डेट: 23 अक्टूबर, 2026 यह एक क्राइम ड्रामा है जिसमें चार मिडिल-क्लास दोस्त हैं, जिनमें जय, टोनी, साहिल और समीर शामिल हैं, जिनके बड़े सपने और एक मुश्किल फैसला उन्हें खतरनाक लोकल क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में खींच ले जाता है, जिससे गैंगस्टर और पुलिस के साथ उनकी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसमें पूरव झा, नमन जैन, साकिब अयूब और प्रयाक मेहता हैं। लव इन डिस्गाइज़ (सीज़न 1) कहां देखें: Amazon Prime Video रिलीज़ डेट: 19 अक्टूबर, 2026 यह एक कोरियन ड्रामा है जिसमें इम सी-वान, सियोल इन-आह, किम जंग-ह्यून और येओनवू हैं। कहानी एक ऑफिस रोमांस और मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में है, जो एक चाएबोल वारिस के बारे में है जिस पर मर्डर का शक है और एक पूर्व स्पेशल फोर्स ऑफिसर जो उसकी मेल सेक्रेटरी के रूप में अंडरकवर हो जाता है।

फ़ाइनल टेबल (सीज़न 1) कहां देखें: Amazon Prime Video रिलीज़ डेट: 24 अक्टूबर, 2026 यह एक K-ड्रामा है जो एक काल्पनिक हाई-स्टेक्स साउथ कोरियन सर्वाइवल कुकिंग कॉम्पिटिशन पर आधारित है, जिसे द टेबल: K-शेफ़ 2026 कहा जाता है, जहाँ दुनिया भर के टॉप कोरियन कुकिंग टैलेंट प्रीमियर ग्लोबल कोरियन शेफ़ का ताज पहनने के लिए मुकाबला करते हैं। डोरोथी कहां देखें: Netflix रिलीज़ डेट: 23 अक्टूबर, 2026 यह एक तमिल ड्रामा फ़िल्म है जिसे कार्तिक सुब्बाराज ने डायरेक्ट किया है और इसमें कीर्ति सुरेश के साथ सनंत और ऋषिकांत हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में ग्रामीण तमिलनाडु में सेट, यह दो ऐसे बचपन के दोस्तों की कहानी है जिन्हें अलग करना मुश्किल है, जो सख्त जाति विभाजन, स्ट्रक्चरल हिंसा और टॉक्सिक मर्दानगी से बने माहौल में बड़े होते हैं। टर्टल वॉकर कहां देखें: एनिमल प्लैनेट रिलीज़ डेट: 19 अक्टूबर, 2026 ज़ोया अख्तर और रीमा कागती के सपोर्ट में बनी यह फ़िल्म कंज़र्वेशनिस्ट सतीश भास्कर के काम को दिखाती है, जिसमें उन्होंने भारत के समुद्र तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ समुद्री कछुओं के घोंसले बनाने की जगहों और उन्हें बचाने की उनकी कोशिशों को डॉक्यूमेंट किया है। गजब रात कहां देखें: नेटफ्लिक्स रिलीज़ डेट: 23 अक्टूबर, 2026 यह एक सस्पेंस थ्रिलर है, जिसे रितेश शाह ने डायरेक्ट किया है और इसमें मनोज बाजपेयी एक पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं, जो अपने फायदे और ड्यूटी के बीच फँस जाता है, क्योंकि एक फैसले से एक ही रात में कई घटनाएँ शुरू हो जाती हैं। फ़िल्म में नुसरत भरुचा, साकिब सलीम, दिव्या दत्ता और अक्षय ओबेरॉय भी हैं।